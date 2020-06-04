36-летняя Алсу восхитила фанатов молодостью и стройностью в зажигательном видео: «Красотка еще та!»

«Крутышка», «Тетя Алсу еще любой 18-летней фору даст. Красотка еще та!», «Как всегда, все красиво и со вкусом! Всегда приятно на Алсу смотреть», «Ну все, придется тряхнуть стариной и подписаться на tic tock», «Такая тетя еще даст жару любой девчонке», «Очень добрая и светлая девушка!», «Как вам идет бирюзовый и черный!», «Обожаю», «Круто, ждем еще», «Какая стройная, звонкая и красивая», — комплименты не заставили себя ждать.

Ранее Алсу впервые за долгое время показала фото 3-летнего сына Рафаэля. В День защиты детей певица опубликовала снимок с дочерями Сафиной и Микеллой и сыном на руках. Правда, лицо наследника Алсу так и не показала. Впрочем, также артистка вела себя и с маленькими дочками — никто не видел их лиц, пока им не исполнилось по пять лет. Зато теперь девочки часто появляются в микроблоге знаменитой матери.