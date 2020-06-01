Многодетная мама Алсу показала редкое фото с трехлетним сыном и подросшими дочками: «Весь смысл моей жизни»

Многодетная мама Алсу показала редкое фото с трехлетним сыном и подросшими дочками: «Весь смысл моей жизни»
36-летняя певица Алсу порадовала фанатов нежной фотографией с детьми.
Популярная певица Алсу так редко показывает своего сына, что для многих подписчиков ее блога сам факт его наличия стал неожиданностью. Когда многодетная мама показала результат работы над телом, многих удивила ее фраза о том, что «после троих детей тело сильно потеряло тонус».
Фото: Instagram Алсу
«Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото. С Днем защиты детей! Берегите друг друга», — написала она под новым снимком в своем Instagram.
«Такое уютное фото», «Какие вы все классные», «Какие девочки!!! И Мужчина!!!!», «Рафаель большой стал», «Красивые дети! Красивая семья», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram
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