Многодетная мама Алсу показала редкое фото с трехлетним сыном и подросшими дочками: «Весь смысл моей жизни»

Популярная певица Алсу так редко показывает своего сына, что для многих подписчиков ее блога сам факт его наличия стал неожиданностью. Когда многодетная мама показала результат работы над телом, многих удивила ее фраза о том, что «после троих детей тело сильно потеряло тонус».