Опубликовав в сториз Instagram видео со съемок клипа Киркорова, звезда Comedy Woman вновь провоцировала слухи о своей беременности. Поклонники подозревают, что артистка находится на четвертом месяце, но сама она эту информацию не комментирует. Впрочем, как и все, что касается ее личной жизни. Екатерина уже несколько лет встречается с хореографом Константином Мякиньковым. И, если слухи об интересном положении артистки подтвердятся, то малыш станет первенцем для 35-летней Екатерины и 33-летнего Константина. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!