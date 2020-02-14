К скандалам Филиппу Киркорову не привыкать: не так давно он снял клип на песню Ibiza, за который им с Николаем Басковым пришлось извиняться перед возмущенными зрителями. Теперь комментировать новое видео ему придется в компании с звездой «Comedy Woman» Екатериной Варнавой — именна она сыграла вторую главную роль в нем.Действие происходит в церкви. Филипп Киркоров играет роль священника, а Екатерина Варнава в образе грешницы соблазняет его, «борясь» с сексуальными монахинями. Съемки в храме, отсутствие юбок на монахинях, да собственно и само «покушение на святое» возмутили общественность.«Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек "Романы"», «Киркоров сыграл обуреваемого соблазнами священника в новом клипе», «Филипп Киркоров шокировал новым клипом с развратом в церкви», «Киркорова и Варнаву обвинили в разврате после съемок в церкви», «"Одно богохульство!" Киркоров возмутил сеть пошлым клипом с монашками», — гласят заголовки СМИ.Сам же артист, выпустив клип, улетел на гастроли, и шумиху вокруг своего имени не комментирует.А вы уже видели этот клип? Как вам? Фото и видео: instagram, YouTubeПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!