35-летняя Вера Брежнева заговорила о третьей беременности
Старшая дочь Веры Брежневой, 16-летняя Соня, уже совсем взрослая. Именно этот факт заставил ее маму, увлеченную карьерой и творчеством, задуматься о третьем ребенке.
«Еще пара лет, еще вот-вот — и она улетит из-под родительского крылышка. Иногда я думаю: "Как это, неужели Сара будет одна? Тогда я хочу еще!"», — поделилась Вера в интервью с «Леди Mail.ru».
Трудностей звезда не боится. «Я сама родилась в большой семье, нас было четверо, и нам было абсолютно комфортно — даже при отсутствии финансовых возможностей. Мы росли очень дружно, нам прививали правильные ценности. Вообще считаю, что в большой семье формирование и воспитание детей идет правильнее, ребенок сразу растет в социуме, в компании хоть и родных, но других людей», — пояснила она.
Пока об удачных попытках Брежнева не сообщала, а о приписываемой ей беременности шутила вот так:
У меня нет фото с Трампом и я не беременна... короче не в тренде 😝 ... но зато я умею надувать живот вот так 😂😂😂 а вы так умеете?) 😂 настроение шикарное после концерта в #КривойРог 😜 спасибо, мои люди 😍 #юмор #настроение #joke #mood #fun #calzedonia #backstage #shootings #Turkey
Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
Кстати и на третьем ребенке певица может не остановиться. «У меня сейчас уже есть двое, но я хочу, чтобы было больше», — планирует Вера, не уточняя количество.
Супруг певицы, Константин Меладзе, свою личную жизнь предпочитает не комментировать, но можно предположить, что он будет только за: у пары пока нет общих детей.
Фото: instagram.com