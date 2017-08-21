Вера Брежнева планирует стать мамой в третий раз

Старшая дочь Веры Брежневой, 16-летняя Соня, уже совсем взрослая. Именно этот факт заставил ее маму, увлеченную карьерой и творчеством, задуматься о третьем ребенке.

«Еще пара лет, еще вот-вот — и она улетит из-под родительского крылышка. Иногда я думаю: "Как это, неужели Сара будет одна? Тогда я хочу еще!"», — поделилась Вера в интервью с «Леди Mail.ru».

Трудностей звезда не боится. «Я сама родилась в большой семье, нас было четверо, и нам было абсолютно комфортно — даже при отсутствии финансовых возможностей. Мы росли очень дружно, нам прививали правильные ценности. Вообще считаю, что в большой семье формирование и воспитание детей идет правильнее, ребенок сразу растет в социуме, в компании хоть и родных, но других людей», — пояснила она.

Пока об удачных попытках Брежнева не сообщала, а о приписываемой ей беременности шутила вот так: