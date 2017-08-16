Вера Брежнева часто публикует фото то с 16-летней дочкой Соней, то с 7-летней Сарой. Однако общие семейные снимки в блоге звезды-большая редкость.

Сегодня артистка решила порадовать поклонников и выложила очень милое фото, на котором она вместе с дочками позирует, сидя на зеленой лужайке в одинаковых небесно-голубых платьях.

«Какие милые девчонки!», «Неземная красота», «Как мило, это так приятно когда дети рядом, они здоров и радуются.», «Верочка,вы такая счастливая мама) А дети какие счастливые», «Вы для меня пример , восхищаюсь вами и вашими дочками», - прокомментировали фанаты.

Стоит отметить, что ранее в своих интервью артистка заявляла, что не уделяет девочкам достаточно внимания, однако старается делать все, чтобы они чувствовали себя любимыми.

«Да, я могла бы проводить с ними больше времени, но опять же, будучи честной с самой собой, задаю вопрос: «Готова ли я ради этого пожертвовать самореализацией?» Мои дети не брошены, они живут в хороших условиях, я понимаю, что счастливая мама нужна им больше, чем сидящая дома с недовольным лицом и сгорающая изнутри. И когда я в этом смысле все для себя прояснила, перестала мучиться чувством вины», - рассказывала Вера.

Фото: instagram.com