Молодая мама Бейонсе окончательно вернулась в соцсети

Сегодня утром 35-летняя Бейонсе, ставшая мамой близнецов чуть раньше срока, впервые показала их фото . Несколько минут назад популярная певица продемонстрировала и свою фигуру.

Подписчики восхищены ее формами, ведь всего через месяц после родов звезда выглядит готовой блистать на пляже и красных дорожках: «О боже! Она вернулась!!!», «Она выглядит такой свежей, она ведь недавно родила», «О да, КОРОЛЕВА!!!».

Впрочем, слишком худой Бейонсе не была даже в начале карьеры, а аппетитные округлости ей идут вне зависимости от их размера.

Фото: instagram.com