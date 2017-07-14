35-летняя Бейонсе похвасталась фигурой через месяц после рождения близнецов
Молодая мама Бейонсе окончательно вернулась в соцсети
Сегодня утром 35-летняя Бейонсе, ставшая мамой близнецов чуть раньше срока, впервые показала их фото. Несколько минут назад популярная певица продемонстрировала и свою фигуру.
Подписчики восхищены ее формами, ведь всего через месяц после родов звезда выглядит готовой блистать на пляже и красных дорожках: «О боже! Она вернулась!!!», «Она выглядит такой свежей, она ведь недавно родила», «О да, КОРОЛЕВА!!!».
Впрочем, слишком худой Бейонсе не была даже в начале карьеры, а аппетитные округлости ей идут вне зависимости от их размера.
Фото: instagram.com