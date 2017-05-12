Известный хореограф Евгений Папунаишвили сделал предложение руки и сердца любимой девушке - Салиме Бижабер, о чем сообщил в своем Инстаграм. «Сказала «да»! Давно так не волновался. Я счастлив», - подписал танцор совместное фото с невестой.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili)Май 12 2017 в 12:24 PDT

Евгений выбрал для романтического предложения нестандартное место, а именно стадион. В перерыве между таймами матча «ЦСКА-Арсенал» Папунаишвили вывел подругу на газон, где встал на колено и предложил обручиться. Заветные слова он произнес на двух языках: русском и итальянском. Болельщики обеих команд с восторгом отреагировали на происходящее.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Май 12 2017 в 2:46 PDT

Известно, что с итальянкой артист встречается больше года: стилист приехала в Москву работать, а встретила личное счастье. Танцор также представил подругу своим родителям, которые одобрили выбор сына. Евгений характеризует отношения как «трудности перевода»: Салима осваивает русский, а он – итальянский язык. Правда, в интервью впоследствии хореограф признался, что по-русски Салима говорит намного лучше, чем он по-итальянски.

Напомним, предыдущей возлюбленной Папунаишвили была Ксения Собчак. Роман двух знаменитостей разгорелся на съемках шоу «Танцы со звездами», где участвовала пара, но закончился также быстро, как и начался.

Фото: instagram.com