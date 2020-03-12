34-летняя Катерина Шпица похвасталась новой стрижкой и идеальной кожей

«Такая другая», «Красота спасет мир. Тебе очень идет», «Очень красиво, вы очаровательны», «Глаза!», «Вообще класс», — похвалили Катерину в комментариях.

Впрочем, принимать комплименты для актрисы — дело привычное. Катерина знает, что выглядит отлично и моложе своих лет. Так, недавно артистка собирала восторженные отзывы после того, как показала фото в купальнике. На снимке Катерину Шпицу сравнили с русалкой.