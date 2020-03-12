34-летняя Катерина Шпица похвасталась новой стрижкой и идеальной кожей
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Подписчики актрисы отметили, что она изменилась.
Катерина Шпица опубликовала в Instagram фотографию с необычной прической и идеальной кожей. Актриса призналась, что несколько дней назад посещала косметологическую процедуру, и теперь довольна результатом.
«Такая другая», «Красота спасет мир. Тебе очень идет», «Очень красиво, вы очаровательны», «Глаза!», «Вообще класс», — похвалили Катерину в комментариях.
Впрочем, принимать комплименты для актрисы — дело привычное. Катерина знает, что выглядит отлично и моложе своих лет. Так, недавно артистка собирала восторженные отзывы после того, как показала фото в купальнике. На снимке Катерину Шпицу сравнили с русалкой.
Фото и видео: Instagram
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