Алсу рассказала о счастливом детстве в деревне

Последние несколько дней популярная певица Алсу наслаждается обществом родных людей в деревне своего детства. Она поехала туда после посещения Всемирного конгресса татар в Казани.

«У каждого есть такие места... Забыть о которых невозможно.. Хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание», — говорил она о деревне Уяндык Илишевского района Башкирии.

«С возрастом я все больше и больше понимаю, как же важно всегда помнить о своих предках и корнях. Как важно ценить их дела, поступки, их ежедневный, действительно адский труд и работу, которую им приходилось выполнять, чтобы обеспечить своим детям более легкое и светлое будущее», — призналась звезда.

Как и многим «советским» детям, Алсу удалось застать простую сельскую жизнь.