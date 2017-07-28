34-летняя Алсу вернулась на родину: «Там воздух помнит твое счастливое дыхание»
Последние несколько дней популярная певица Алсу наслаждается обществом родных людей в деревне своего детства. Она поехала туда после посещения Всемирного конгресса татар в Казани.
«У каждого есть такие места... Забыть о которых невозможно.. Хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание», — говорил она о деревне Уяндык Илишевского района Башкирии.
«С возрастом я все больше и больше понимаю, как же важно всегда помнить о своих предках и корнях. Как важно ценить их дела, поступки, их ежедневный, действительно адский труд и работу, которую им приходилось выполнять, чтобы обеспечить своим детям более легкое и светлое будущее», — призналась звезда.
Как и многим «советским» детям, Алсу удалось застать простую сельскую жизнь.
«В детстве каждое лето мы с братом пасли коров и овец в нашей родной деревне Уяндык изнь. Абсолютно всегда нас, малышей, окружали уютом, теплом, вниманием, всегда с улыбками, с хорошим настроением, никогда не жаловались, несмотря на огромную усталость», — делится она воспоминаниями.
Фото: instagram.com