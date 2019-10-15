Супермодель Белла Хадид признана самой совершенной женщиной в мире

На втором месте, согласно расчетам хирурга, оказалась певица Бейонсе с результатом 92,44%, а на третьем – бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд, которая может похвастаться результатом 91,85% и самым совершенным носом.

Кроме того, в топ-10 попали Натали Портман, Кейт Мосс, Кара Делевинь, Скарлетт Йоханссон, Ариана Гранде и Тейлор Свифт.