Супермодель Белла Хадид признана самой совершенной женщиной в мире
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Фото: Instagram
В своем исследовании хирург, как передает британский онлайн-портал The Sun, опирался на формулу «золотого сечения», которую изобрел еще Леонардо да Винчи для «измерения красоты». Он провел расчеты пропорций лица – измерил расположение лба, подбородка, челюсти, губ и носа многих знаменитостей, в числе которых были актрисы, певицы и модели на предмет физического совершенства. И самой близкой к идеальной – на 94,35% – оказалась внешность американской супермодели Беллы Хадид, потому специалист назвал ее лицо самым красивым в мире.
«Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. У нее был самый высокий общий показатель по подбородку – 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%», – заявил Де Сильва.
На втором месте, согласно расчетам хирурга, оказалась певица Бейонсе с результатом 92,44%, а на третьем – бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд, которая может похвастаться результатом 91,85% и самым совершенным носом.
Кроме того, в топ-10 попали Натали Портман, Кейт Мосс, Кара Делевинь, Скарлетт Йоханссон, Ариана Гранде и Тейлор Свифт.
Джулиан Де Сильва провел свое исследование не только, чтобы найти самую совершенную знаменитость, но с вполне практической целью – при помощи новейших компьютерных методик специалисты смогут выяснить, какие именно параметры позволяют считать человека физически привлекательным и лучше понять запросы пациентов.
Фото: Instagram
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