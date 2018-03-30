Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

30 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

1 / 9
Фото из Instagram Анфисы Чеховой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Фадеев похвастался: «Хочу представить новую солистку SEREBRO состава 2030 года. Помните ее трогательное исполнение "Между нами любовь"? Сегодня девочки пригласили Настю в гости в наш офис MALFA».

Елена Ваенга показала свою детскую фотографию и фото сына-поваренка.

Анфиса Чехова показала фото с Сати Казановой: «Кое-кто считает, что мы с Сати похожи как сестры. Мы с ней по этому поводу не выработали какого-то своего мнения. А вы как считаете?»

Жерар Пике показал новое селфи с Шакирой.

Любовь Толкалина похвасталась: «Девочки и TATLER .... кое что задумали девчонки... совершенно ошеломительно прекрасное.... для начала нужно зачекиниться.....»

Ксения Собчак поддержала подругу:

НТВ добралось и до моды. Мало им «бандеровцев» и кровавого госдепа ... Вика, держись!:))) #Repost @vikagazinskaya with @get_repost ・・・ Я делаю эко-шубы под брендом VIKA GAZINSKAYА уже около 10 лет - как теплую и модную альтернативу натуральному меху. Не агитирую агрессивно, просто стараюсь делать это красиво. И есть результат - наши шубы носят все модницы во многих странах мира. Я исповедую этичный подход, который сейчас так активно подхватила вся модная индустрия (от Michael Kors и Versace - до Gucci и Yoox group) Поэтому я обрадовалась, когда канал НТВ обратился за комментариями о том, как мы делаем наши vegan fur coats. Я ОЧЕНЬ подробно рассказала о технологии производства волокна для эко-шуб, а именно: ЭТИЧНО СТРИЖЕТСЯ длинноворсная овца, ее НЕ БРЕЮТ, а бережно стригут вполовину длины ее шерсти (животное не страдает). И что вы думаете? Выходит сюжет, в котором даже заголовок представляет мир моды тупым и глупым: «Модные дизайнеры променяли мех на чешую и коноплю». Автору сюжета Алле Давыдовой @davidovaalla невдомек, что сегодня sustanable materials - это одна из главных идей многих профессионалов моды в мире. В сюжете меня режут на полуслове....и параллельно этому показывают бедных овец, которых очень грубо бреют под кожу. То есть - показывают полностью противоположное тому, что я говорила. Это наглое искажение фактов, которое должно получить огласку. Вон из профессии @davidovaalla и позор #каналНТВ @ntvru #нтв #нтвканал Жаль что НТВ @ntvru вместо поддержки хорошего начинания - старается поиздеваться над ним, но к счастью, есть и прекрасные журналисты, которые разделяют мою точку зрения и эту мировую тенденцию! Сложившаяся ситуация не остановит мой личный выбор, и я продолжу работать над тем, чтобы без агрессии предлагать миру красивую, теплую и модную альтернативу натуральному меху. Мне доставляет радость нести в мир частичку позитива! #ecofur #noanimalswereharmed @vikagazinskaya_official_moscow

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Фото: instagram

Гороскоп