30 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Максим Фадеев похвастался: «Хочу представить новую солистку SEREBRO состава 2030 года. Помните ее трогательное исполнение "Между нами любовь"? Сегодня девочки пригласили Настю в гости в наш офис MALFA».
Елена Ваенга показала свою детскую фотографию и фото сына-поваренка.
Анфиса Чехова показала фото с Сати Казановой: «Кое-кто считает, что мы с Сати похожи как сестры. Мы с ней по этому поводу не выработали какого-то своего мнения. А вы как считаете?»
Жерар Пике показал новое селфи с Шакирой.
Любовь Толкалина похвасталась: «Девочки и TATLER .... кое что задумали девчонки... совершенно ошеломительно прекрасное.... для начала нужно зачекиниться.....»
Ксения Собчак поддержала подругу:
НТВ добралось и до моды. Мало им «бандеровцев» и кровавого госдепа ... Вика, держись!:))) #Repost @vikagazinskaya with @get_repost ・・・ Я делаю эко-шубы под брендом VIKA GAZINSKAYА уже около 10 лет - как теплую и модную альтернативу натуральному меху. Не агитирую агрессивно, просто стараюсь делать это красиво. И есть результат - наши шубы носят все модницы во многих странах мира. Я исповедую этичный подход, который сейчас так активно подхватила вся модная индустрия (от Michael Kors и Versace - до Gucci и Yoox group) Поэтому я обрадовалась, когда канал НТВ обратился за комментариями о том, как мы делаем наши vegan fur coats. Я ОЧЕНЬ подробно рассказала о технологии производства волокна для эко-шуб, а именно: ЭТИЧНО СТРИЖЕТСЯ длинноворсная овца, ее НЕ БРЕЮТ, а бережно стригут вполовину длины ее шерсти (животное не страдает). И что вы думаете? Выходит сюжет, в котором даже заголовок представляет мир моды тупым и глупым: «Модные дизайнеры променяли мех на чешую и коноплю». Автору сюжета Алле Давыдовой @davidovaalla невдомек, что сегодня sustanable materials - это одна из главных идей многих профессионалов моды в мире. В сюжете меня режут на полуслове....и параллельно этому показывают бедных овец, которых очень грубо бреют под кожу. То есть - показывают полностью противоположное тому, что я говорила. Это наглое искажение фактов, которое должно получить огласку. Вон из профессии @davidovaalla и позор #каналНТВ @ntvru #нтв #нтвканал Жаль что НТВ @ntvru вместо поддержки хорошего начинания - старается поиздеваться над ним, но к счастью, есть и прекрасные журналисты, которые разделяют мою точку зрения и эту мировую тенденцию! Сложившаяся ситуация не остановит мой личный выбор, и я продолжу работать над тем, чтобы без агрессии предлагать миру красивую, теплую и модную альтернативу натуральному меху. Мне доставляет радость нести в мир частичку позитива! #ecofur #noanimalswereharmed @vikagazinskaya_official_moscow
Фото: instagram