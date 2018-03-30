30 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Максим Фадеев похвастался: «Хочу представить новую солистку SEREBRO состава 2030 года. Помните ее трогательное исполнение "Между нами любовь"? Сегодня девочки пригласили Настю в гости в наш офис MALFA».

Елена Ваенга показала свою детскую фотографию и фото сына-поваренка.

Анфиса Чехова показала фото с Сати Казановой: «Кое-кто считает, что мы с Сати похожи как сестры. Мы с ней по этому поводу не выработали какого-то своего мнения. А вы как считаете?»

Жерар Пике показал новое селфи с Шакирой.

Любовь Толкалина похвасталась: «Девочки и TATLER .... кое что задумали девчонки... совершенно ошеломительно прекрасное.... для начала нужно зачекиниться.....»

Ксения Собчак поддержала подругу: