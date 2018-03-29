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29 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

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Фото из Instagram Натальи Подольской
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Кэтрин Зета-Джонс показала уютную фотографию в пижаме. Юлия Проскурякова поделилась успехами: «Звучим) Фильм "Счастья! Здоровья" и моя веселая Катя».

Юлия Меньшова поделилась милой фотографией с дочкой: «Любите, любите, любите, любите!!!!!! Близких и дальних! Не умножайте гнев, раздражение и злость. Не тратьте на них минуты, часы и дни! Любите!!!»

Саша Плющенко рассказал о начале своего дня: «Мое спортивное утро начинается так: разминка, Лед, 15 мин отдыха, 2 Лед, легкий обед и отдых, ОФП (на него заехала мама и осталась на мой 3 Лед».

Дочь Анастасии Волочковой показала свой прыжок в Тайланде.

Лена Кулецкая опубликовала полезный пост (листать с помощью «стрелочек»):

Максим Галкин поделился найденной информацией:

Посмотрите на эту схему. По погибающим на пожарах Россия стоит на 45-месте в мире, больше жертв в расчёте на 100000 жителей только в Афганистане, Туркмении и странах Африки. Серым цветом на карте выделены страны с очень низкой смертностью на пожарах. Для сравнения: США на 133 месте, Франция на 141, Британия на 156, Китай на 140, Сингапур на 165. Мы это и сами понимаем, каждый год слыша в новостях о сгоревших с многочисленными жертвами домах престарелых, общежитиях и частных домах. Но эта схема, которую можно увидеть на сайте www.worldlifeexpectancy.com, наглядно показывает, что мы в двух шагах от красной зоны с очень высоким показателем смертности на пожарах. Наша безопасность в том числе и в наших руках. ❗️Уважаемые подписчики, проверьте ваши дома, ваше место работы, место учебы ваших детей на наличие и незахламленность пожарных выходов, посмотрите, есть ли средства пожаротушения. Прочтите и освежите в памяти правила поведения на пожаре. ‼️И самое главное - нужно взять это на заметку и делать регулярно, хотя бы раз в год. В каждую годовщину страшной кемеровской трагедии я предлагаю в знак памяти и во избежание будущих жертв делать такие проверки.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Максим Фадеев посвятил песню жертвам трагедии в Кемерово.

И рассказал печальную историю ее написания:

Кирилл Сафонов и Саша Савельева побывали в Грузии. Мария Шарапова проигнорировала критику и опубликовала еще одно счастливое фото.

Коллеги и друзья поздравили Владимира Преснякова с юбилеем на посвященном этому событию мероприятии. «Сегодня у нас большой день! Большой праздник! Такой же большой, как твое большое доброе сердце. Такой же большой, как твой безусловный талант, как моя любовь к тебе и, как наша любовь к сыну. Я желаю тебе здоровья, чтобы все приносило тебе радость, чтоб ты чувствовал, что счастлив и любим! Я желаю тебе также растворяться в музыке и в аплодисментах твоих многолетних и верных поклонников и пусть появляются новые. Все , что ты делаешь очень нужно и важно! С днем рождения, моя любовь, мой Вова. И спасибо родителям», — посвятила нежные слова мужу Наталья Подольская.

А Дмитрий Маликов показал, какими они были в детстве.

Фото: instagram

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