29 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Кирилл Сафонов и Саша Савельева побывали в Грузии. Мария Шарапова проигнорировала критику и опубликовала еще одно счастливое фото.

Коллеги и друзья поздравили Владимира Преснякова с юбилеем на посвященном этому событию мероприятии. «Сегодня у нас большой день! Большой праздник! Такой же большой, как твое большое доброе сердце. Такой же большой, как твой безусловный талант, как моя любовь к тебе и, как наша любовь к сыну. Я желаю тебе здоровья, чтобы все приносило тебе радость, чтоб ты чувствовал, что счастлив и любим! Я желаю тебе также растворяться в музыке и в аплодисментах твоих многолетних и верных поклонников и пусть появляются новые. Все , что ты делаешь очень нужно и важно! С днем рождения, моя любовь, мой Вова. И спасибо родителям», — посвятила нежные слова мужу Наталья Подольская.

А Дмитрий Маликов показал, какими они были в детстве.

Фото: instagram