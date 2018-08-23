30-летнюю Рианну поздравляют с беременностью

Совсем недавно заметно постройневшая Рианна позировала для обложки Vogue. А сегодня поклонники поздравляют ее с беременностью: они заподозрили, что за просторными нарядами на недавно опубликованном видео скрывается округлившийся живот.
Действительно, артистка будто скрывает область живота, тогда как остальные ракурсы ее не особо беспокоят:
«Рианна счастлива — мы счастливы», «Беременность заметна», «Мы так рады за вас! Желаем только всего самого лучшего, потому что вы — лучшая! Мира и счастья», — так переводятся комментарии в посте.
А как считаете вы, беременна ли Рианна? Или просто скрывает колебания веса?
Фото: globallookpress, видео: instagram