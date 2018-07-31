Заметно постройневшая Рианна появилась на обложке британского Vogue

Брови-ниточки, сочные губы, необычный макияж глаз — 30-летнюю Рианну сложно узнать в модели с обложки британского Vogue. Еще сложнее поверить, что стройная длинноногая красотка со страниц журнала — тоже она.
Еще совсем недавно Рианна была пышкой и совсем не стеснялась этого, но в этот раз талант визажиста, стилиста и фотографа сделали из нее звезду глянца.
Кстати обложку сентябрьского номера американского Vogue украсит 36-летняя Бейонсе. Молодая мама будет сама контролировать весь съемочный процесс, а работать — только с темнокожим фотографом, первым за 126 лет существования журнала.
Фото: instagram