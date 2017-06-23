Робби Уильямс рассказал, чем Россия лучше других стран

Предстоящие концерты в России, которые состоятся в Санкт-Петербурге (7 сентября) и в Москве (10 сентября), популярный певец Робби Уильямс ждет с нетерпением. В этом он признался во время специального выпуска онлайн-шоу «ОК на связи!» — и объяснил, почему. «Есть страны, похожие на Испанию или Италию: там публика очень страстная и атмосфера сумасшедшая. А в таких странах, как Россия, заслужив одобрение слушателей, ты чувствуешь себя, будто получил медаль. В России, если, покидая сцену, ты чувствуешь, что выступление запало людям в душу, заставило их задуматься, понравилось, — это воспринимается как более серьезное достижение. И меня это мотивирует», — пояснил он.

Несмотря на любовь и уважение к нашей стране, скандально известный музыкант не так давно снял видеоклип, который вызал массу критических отзывов. «Почему показал русских в таком свете? Ну, в своей творческой карьере я, безусловно, использую элементы своего характера: проецирую их на разные вещи в преувеличенном виде. Юмор, чудачество. легкомыслие — очень важные части моего характера. Перед тем как прийти в студию записывать эту композицию, я не вынашивал месяцами и неделями идею песни о России. В тот день мне просто попался сэмпл… Как зовут этого композитора? Да, Сергея Прокофьева. И Гай Чемберс, с которым мы вместе пишем песни, придумал название. Вообще, обычно названия придумываю я. Но он сказал: "А знаешь, я тут вчера подумал: почему бы не назвать ее Party Like a Russian?" И я ответил: "Просто чумовая идея! А теперь давай напишем песню!" Да, это был необдуманный поступок. И я надеюсь, что результат оценят как шутку. Это не моя работа — рассуждать о других странах. Я вне политики, вне предрассудков, я не хочу никого оскорбить. И тем более я не хочу оскорбить целую страну. Я просто хотел написать яркую, драйвовую песню, и, черт возьми, мне это удалось! Тогда я подумал: "Это просто супер!" А где-то недели через две — "О черт, а как это воспримут в России? Надеюсь, они на меня не рассердятся". И я долго волновался об этом. Я люблю Россию и не хотел, чтобы русские думали, что я над ними смеюсь. Вовсе нет. Все это просто легкомысленная шутка», — оправдывается музыкант. Кстати пес, который появляется в клипе — любимец артиста по кличке Шоубиз. Он считает собаку своим талисманом и частенько берет с собой на съемки.

Перед концертом Робби проводит особые ритуалы. «Я собираю музыкантов, певцов, танцовщиков в круг и говорю, что люблю их. Возношу небольшую молитву Элвису и богам шоу-бизнеса. Мне делают массаж. На грим уходит все больше времени, не то что раньше. Принимаю душ. Играю в FIFA. Приезжаю на место концерта как можно раньше, чтобы почувствовать его. Не люблю приезжать поздно. Потому что я должен привыкнуть к площадке, а она — ко мне. Я правда немного ненормальный… Концерт может быть самым лучшим переживанием в жизни человека, или наоборот, самым ужасным, что с ним происходило», — делится Уильямс.

В райдере артиста иногда можно найти странные пункты — такие как 48 яиц или 30 диванов. «Люблю принимать ванну из яичных желтков. Шучу… Я не знаю, я яйца вообще не ем, но кто-то ест это, наверно, для общего питания. Сколько людей занято в моем шоу? Может быть, двести человек, если всех посчитать. Так что и 248 яиц легко уйдут. Я уже с этим сталкивался, когда был в России: "И еще он потребовал кресла! Потребовал диван! Потребовал что-то, на чем сидеть!" Я недоумевал, неужели это такие дикие вещи запрашиваю? Я все это требую, потому что райдер предназначен не только для меня. Со мной 150 человек. Их нужно кормить. Им нужно на чем-то сидеть. Я не какая-то примадонна. Чтобы жить, мне нужна вода, еда, что-то, на чем можно сидеть, потому что мне сорок три уже. Вряд ли это большие запросы. Но, может быть, в следующий раз я оставлю все эти сорок восемь яиц себе… И сделаю роскошный омлет. Этим в России и займусь», — улыбается музыкант.