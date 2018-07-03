3 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Милана Кержакова дала интервью Ксении Собчак и показала фото с сыном после скандала с наркотиками. Дарья Мельникова показала нестандартное фото семьи. Певица Жасмин рассказала о хитрых детях: «Впечатления дня: дочка, оказывается, растет той еще хитрюгой. Дома я не разрешаю детям много сладкого. На отдыхе Маргарита четко раз в день получает мороженое, но по нашему уговору только одно. Каждый раз, когда ребенок доедает мороженое, подходит ко мне и с самой искренней мордашкой говорит: мама, я совсем чуть-чуть поела, не целую мороженку и даже не половинку. Спрашиваю: как так, ты же любишь мороженое. Ребенок в ответ: ну-у, оно у меня таяло, стекало и капало на пол. Я: Иии? Маргаритка: Получается, я ведь не целое съела и мне можно еще одно купить!»

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Семья Олега Газманова поздравила его сына Родиона с праздником. «Дорогой ЧЕЛОВЕК! Проснулась сегодня утром в Италии,будто услышав твой возглас из Калининграда: 37 - это здорово! Это правда здорово! Уже не мальчик, а молодой мужчина: талантливый, свободный, жизнерадостный. Живи на полную, твори гармонию , вытворяй немножко... Мы у тебя есть! Ждем твоих киношек с новенького дрона. Будем поздравлять тебя целый день! Нас много», — написала Марина. «Сегодня у моего старшего @rodder13 Родиона Газманова ДР! Горжусь и волнуюсь за тебя. В этот же день праздник у ГИБДД. Надеюсь в связи с этим тебя нигде не будут останавливать. В этот же день — День освобождения Белоруссии. Так, что там друзей и поклонников на твоих сольниках прибавится........ С днем рожденья, сын мой Род! Жги, твори и пусть ненастье стороною обойдет. Будь уверенней с годами и счастливей и сильней! Полюби и будь любимым и побольше ясных дней...», — написал сам отец и показал фотографии разных лет: