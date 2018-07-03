logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

3 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Милана Кержакова дала интервью Ксении Собчак и показала фото с сыном после скандала с наркотиками. Дарья Мельникова показала нестандартное фото семьи. Певица Жасмин рассказала о хитрых детях: «Впечатления дня: дочка, оказывается, растет той еще хитрюгой. Дома я не разрешаю детям много сладкого. На отдыхе Маргарита четко раз в день получает мороженое, но по нашему уговору только одно. Каждый раз, когда ребенок доедает мороженое, подходит ко мне и с самой искренней мордашкой говорит: мама, я совсем чуть-чуть поела, не целую мороженку и даже не половинку. Спрашиваю: как так, ты же любишь мороженое. Ребенок в ответ: ну-у, оно у меня таяло, стекало и капало на пол. Я: Иии? Маргаритка: Получается, я ведь не целое съела и мне можно еще одно купить!»

Яна Рудковская надела ментоловое мини-платье и спровоцировала новые обсуждения своего возраста и фигуры.

Сергей Лазарев показал фото 20-летней давности.

Семья Олега Газманова поздравила его сына Родиона с праздником. «Дорогой ЧЕЛОВЕК! Проснулась сегодня утром в Италии,будто услышав твой возглас из Калининграда: 37 - это здорово! Это правда здорово! Уже не мальчик, а молодой мужчина: талантливый, свободный, жизнерадостный. Живи на полную, твори гармонию , вытворяй немножко... Мы у тебя есть! Ждем твоих киношек с новенького дрона. Будем поздравлять тебя целый день! Нас много», — написала Марина. «Сегодня у моего старшего @rodder13 Родиона Газманова ДР! Горжусь и волнуюсь за тебя. В этот же день праздник у ГИБДД. Надеюсь в связи с этим тебя нигде не будут останавливать. В этот же день — День освобождения Белоруссии. Так, что там друзей и поклонников на твоих сольниках прибавится........ С днем рожденья, сын мой Род! Жги, твори и пусть ненастье стороною обойдет. Будь уверенней с годами и счастливей и сильней! Полюби и будь любимым и побольше ясных дней...», — написал сам отец и показал фотографии разных лет:

Катя Гордон заинтриговала подписчиков: «Сегодня в рамках судебного заседания мы получили информацию под протокол о причинах поведения Вадима Казаченко, и отказались от иска. Мы с ужасом поняли, кто стоял за этим конфликтом, издевательствами над женой и ребёнком. Это дело для уголовного разбирательства, а не хвори Вадима. Подробности позже...»

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
Необычные предпочтения в еде и платья свободного кроя: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз?