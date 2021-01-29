29 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/vecherniy_urgant/
Ольга Бузова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где в очередной раз рассказала о том, как с размахом отметила 35-летие.
Дочь Дмитрия Маликова Стефания трогательно поздравила отца с днем рождения.
Ирина Дубцова опубликовала фото из студии «Русского радио».
Проскурякова, отдыхающая с семьей в США, показала фото с падчерицей — 42-летней очерью Игоря Николаева и тоже Юлией.
Екатерина Климова похвасталсь артистичной дочерью Беллой, читающей стихи.
Марина Зудина показала поклонникам фото со съемок, которые обычно зрители не видят.
Дмитрий и Анастасия тарасовы в день 3-летия со дня свадьбы и венчания показали нежное семейное фото с маленькими дочками.
Татьяна Тотьмянина почтила память мамы, погибшей в январе 2009-го в ДТП. А Алексей Ягудин повеселили поклонников забавным видео с ныряниями в сугроб.
Кристина Асмус все еще мечется в сомнениях: перекрашиваться ли ей обратно в блонд или остаться с темными волосами. Она устроила опрос в Instagram, и большинство ее подписчиков проголосовали за то, чтобы она вновь стала светловолосой.
Максим Галкин почтил память Василия Ланового, умершего из-за коронавируса. «Ушел из жизни выдающийся актер Василий Лановой.
Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод (корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту Северный, не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно), и те жесткие условия, в которых были раненные, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семенович.
Насколько он не терял присутствие духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре, а потом я, Василий Семенович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Народный артист Лановой, а ведь ему уже было 67, который мог бы найти сотню причин не лететь, не выступать, как вы, наверное, понимаете, мы все полетели бесплатно, он мог в конце концов, даже полетев, ограничиться основным концертом, но нет — он, как и мы, ходил от палатки к палатке допоздна, согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором, и поддерживал меня во время моих стендапов, смеясь вместе со всеми, как это видно на этом фото (Лановой второй слева, в глубине за Володей Березиным), а потом полетел вместе с нами на боевом вертолете в Ханкалу и выступал и там.
Потом мы не раз встречались уже в столичных тепличных условиях, но это первое впечатление осталось со мной навсегда. Это был невероятный цельный Человек. Буду помнить Вас, Василий Семенович», — написал Максим Галкин в блоге.
Настя Ивлеева выдала очередную порчию фотографий из своей питерской юности.
Катерина Шпица показала фото с подросшим сыном Германом и задалась вопросом: «Интересно, в каком возрасте он меня перерастет?».
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы, Насти Ивлеевой, Максима Галкина, Кристины Асмус, Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Анастасии Тарасовой, Марины Зудиной, Екатерины Климовой, Юлии Проскуряковой, Ирины Дубцовой, Стефании Маликовой, программы «Вечерний Ургант»
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