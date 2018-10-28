29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Михалкова пропустила официальную премьеру фильма сестры: «Самую важную премьеру моей сестры Нади, я отмечаю заплывом в Ярославле! Придется посмотреть в кинотеатре за деньги с 1 ноября))) "Проигранное место"».
Валерий Меладзе рассказал о празднике в семье и поделился трогательной фотографией: «Сегодня нашему папе исполнилось 85 лет! Я не видел другого человека, который так любил бы жизнь и людей!!!!!»
Александр Овечкин и Анастасия Шубская примерили костюмы пожарников. Лукерья Ильяшенко показала процесс нанесения грима: «Запасная шея в хозяйстве всегда пригодится».
Нонна Гришаева радуется отпуску: «Здравствуй, Крит!!! Наконец-то))»
А Николай Басков — «новой должности»: «Ну раз назначили, значит прийдется исполнять. Петь точно будут лучше всех».
Кристина Асмус поделилась «рабочим» селфи: «Трое волосатых и лысый, спасибо за крутейший мотор на вчерашних съемках».
«Тяжело в учении и точка. Написать по-человечески портрет человека это я вам скажу то еще испытание», — поделилась Ева Польна.
Мама Тимати показала, как внучка готовится к Хэллоуину: «К этому празднику можно относиться по-разному, но когда в салоне работает такая креативная команда, это здорово! Кроме тематического оформления пространства, каждый мастер с элементами костюма для Хэллоуин))) Интересно детям, весело взрослым! По-моему, Алиса отлична вписалась в стилистику в целом».
Синди Кроуфорд похвасталась селфи без макияжа. Кристина Орбакайте встретила зиму: «И пусть говорят - я снежная, а я нежная, я нежная) Пусть говорят - холодная, а я модная и свободная!»
Дмитрий Тарасов сводил жену в кино.
Алена Хмельницкая поделилась фотографией подросшей дочери: «Моя ниндзя, мой ураган и дзен... "Я Ксюша, мне 500 лет..." Так и живем )»
Светлана Бондарчук ищет сходство с любимой собакой.
Фото и видео: instagram