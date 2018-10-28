29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Михалкова пропустила официальную премьеру фильма сестры: «Самую важную премьеру моей сестры Нади, я отмечаю заплывом в Ярославле! Придется посмотреть в кинотеатре за деньги с 1 ноября))) "Проигранное место"».

Валерий Меладзе рассказал о празднике в семье и поделился трогательной фотографией: «Сегодня нашему папе исполнилось 85 лет! Я не видел другого человека, который так любил бы жизнь и людей!!!!!»

Александр Овечкин и Анастасия Шубская примерили костюмы пожарников. Лукерья Ильяшенко показала процесс нанесения грима: «Запасная шея в хозяйстве всегда пригодится».

Нонна Гришаева радуется отпуску: «Здравствуй, Крит!!! Наконец-то))»

А Николай Басков — «новой должности»: «Ну раз назначили, значит прийдется исполнять. Петь точно будут лучше всех».