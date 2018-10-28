logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

29 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото из Instagram Кристины Асмус

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Анна Михалкова пропустила официальную премьеру фильма сестры: «Самую важную премьеру моей сестры Нади, я отмечаю заплывом в Ярославле! Придется посмотреть в кинотеатре за деньги с 1 ноября))) "Проигранное место"».

Валерий Меладзе рассказал о празднике в семье и поделился трогательной фотографией: «Сегодня нашему папе исполнилось 85 лет! Я не видел другого человека, который так любил бы жизнь и людей!!!!!»

Александр Овечкин и Анастасия Шубская примерили костюмы пожарников. Лукерья Ильяшенко показала процесс нанесения грима: «Запасная шея в хозяйстве всегда пригодится».

Нонна Гришаева радуется отпуску: «Здравствуй, Крит!!! Наконец-то))»

А Николай Басков — «новой должности»: «Ну раз назначили, значит прийдется исполнять. Петь точно будут лучше всех».

Кристина Асмус поделилась «рабочим» селфи: «Трое волосатых и лысый, спасибо за крутейший мотор на вчерашних съемках».

«Тяжело в учении и точка. Написать по-человечески портрет человека это я вам скажу то еще испытание», — поделилась Ева Польна.

Мама Тимати показала, как внучка готовится к Хэллоуину: «К этому празднику можно относиться по-разному, но когда в салоне работает такая креативная команда, это здорово! Кроме тематического оформления пространства, каждый мастер с элементами костюма для Хэллоуин))) Интересно детям, весело взрослым! По-моему, Алиса отлична вписалась в стилистику в целом».

Синди Кроуфорд похвасталась селфи без макияжа. Кристина Орбакайте встретила зиму: «И пусть говорят - я снежная, а я нежная, я нежная) Пусть говорят - холодная, а я модная и свободная!»

Дмитрий Тарасов сводил жену в кино.

Алена Хмельницкая поделилась фотографией подросшей дочери: «Моя ниндзя, мой ураган и дзен... "Я Ксюша, мне 500 лет..." Так и живем )»

Светлана Бондарчук ищет сходство с любимой собакой.

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз