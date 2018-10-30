Светлана Устинова, Оксана Акиньшина, Анна Меликян и другие звезды посетили премьеру фильма Надежды Михалковой «Проигранное место»

Ознакомиться с ее дебютной работой пришли Светлана Устинова, Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова, Равшана Куркова, Глюкоза, Игорь Петренко и другие звезды. Не обошлось и без близких — мама и папа, а также брат Артем, были замечены в зрительном зале.

Совсем скоро работа молодого режиссера поедет на очередной престижный фестиваль, а все мы сможем ознакомиться с ней в кинотеатрах. «Картину "Проигранное место" взяли на фестиваль в Таллине. Tallinn Black Nights Film Festival. И с 1-ого ноября фильм выходит в прокат. Ура», — на днях поделилась радостью Надежда.