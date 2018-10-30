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Светлана Устинова, Оксана Акиньшина, Анна Меликян и другие звезды посетили премьеру фильма Надежды Михалковой «Проигранное место»

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Светлана Устинова

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Надежда Михалкова представила публике фильм «Проигранное место».

В этот понедельник, 29 октября, состоялась премьера фильма-триллера «Проигранное место» о череде таинственных смертей в кинотеатре. Режиссером фильма стала дочь известного кинодеятеля Надежда Михалкова.

Надежда Михалкова

Ознакомиться с ее дебютной работой пришли Светлана Устинова, Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова, Равшана Куркова, Глюкоза, Игорь Петренко и другие звезды. Не обошлось и без близких — мама и папа, а также брат Артем, были замечены в зрительном зале.

Совсем скоро работа молодого режиссера поедет на очередной престижный фестиваль, а все мы сможем ознакомиться с ней в кинотеатрах. «Картину "Проигранное место" взяли на фестиваль в Таллине. Tallinn Black Nights Film Festival. И с 1-ого ноября фильм выходит в прокат. Ура», — на днях поделилась радостью Надежда.

Билеты на «Проигранное место» можно купить здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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