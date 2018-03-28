28 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

«Мои младшие дети -ровесники тех детей,... погибших мученической смертью... Они все на небесах под крылышком у Бога! Пусть это будет утешением для несчастных родителей, хоть и слабым..., я все понимаю, я все время ставлю себя на их место...Не приведи Господи! Господи, спаси и помилуй и укрепи! #кемерово #дети #краснаяплощадь #кемеровомыстобой», — рассказала Мария Шукшина.

Глафира Тарканова рассказала про «описанный шарфик»: «И пусть вам никогда не пригодится эта информация. Лия Шарова, руководитель Стоп Угрозы».

Ирена Понарошку поделилась «шпаргалкой» для родителей, «которая поможет не терять ни минуты того драгоценного времени, когда мы рядом с нашими малышами».

Жерар Пике опубликовал необычное селфи с Шакирой. Дженнифер Лопес поделилась идиллией с бойфрендом. Пинк показала своего малыша. Милла Йовович — урожай.

Марию Шарапову раскритиковали за веселый пост в день траура: «Хоть бы один пост в поддержку ...(( Вы из России или как ?»

Российские звезды сделали видеоролик в поддержку кемеровчан: