Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

28 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

1 / 12
Фото из Instagram Жерара Пике
Arrows-left
Arrows-right
Reload
О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

В эту среду, день траура, звезды прощались не только с жертвами пожара в Кемерово. Александр Олешко сообщил о смерти легендарного артиста. «Только что не стало Олега Анофриева.......Голос нашего детства,дорогой и любимый наш артист, человечище...... Спасибо что одарили меня общением и дружбой...... Царствие небесное........», — написал он.

«Мои младшие дети -ровесники тех детей,... погибших мученической смертью... Они все на небесах под крылышком у Бога! Пусть это будет утешением для несчастных родителей, хоть и слабым..., я все понимаю, я все время ставлю себя на их место...Не приведи Господи! Господи, спаси и помилуй и укрепи! #кемерово #дети #краснаяплощадь #кемеровомыстобой», — рассказала Мария Шукшина.

Глафира Тарканова рассказала про «описанный шарфик»: «И пусть вам никогда не пригодится эта информация. Лия Шарова, руководитель Стоп Угрозы».

Ирена Понарошку поделилась «шпаргалкой» для родителей, «которая поможет не терять ни минуты того драгоценного времени, когда мы рядом с нашими малышами».

Жерар Пике опубликовал необычное селфи с Шакирой. Дженнифер Лопес поделилась идиллией с бойфрендом. Пинк показала своего малыша. Милла Йовович — урожай.

Марию Шарапову раскритиковали за веселый пост в день траура: «Хоть бы один пост в поддержку ...(( Вы из России или как ?»

Российские звезды сделали видеоролик в поддержку кемеровчан:

«Такое буйство красок сейчас вокруг, а на душе чёрная сажа и дым. Вот вам красота и краски. Может на секунду станет легче. Нужно жить. Дышать. Думать. Набираться сил. #кемерово #ястобой #силвсем #невозможно #нужновремя #нетсил», — написала Татьяна Лазарева, которая находится сейчас в Японии. Она показала свою весну:

Фото: instagram

Гороскоп