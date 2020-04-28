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29-летняя Рита Ора похвасталась шикарным бюстом и сравнила себя с Мэрилин Монро

Рита Ора ратует за пышные формы.

29-летняя певица Рита Ора относится к счастливым обладательницам пышной груди. Демонстрируя свою сильную сторону в Instagram, артистка сравнила себя с Мерилин Монро, опубликовав ее фото следом за своим.

Рита Ора
Instagram Риты Оры
Мерилин Монро
Instagram Риты Оры

Рита Ора частенько попадает в списки звезд, подчеркивающих свои формы.

А как относитесь вы к пышным формам? Стоит ли их демонстрировать, либо лучше маскировать под более свободной одеждой?

Фото и видео: Instagram

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