29-летняя Нино Нинидзе похвасталась стройными ногами в тонком платье: «Космическая»

«Это невероятно красиво», «Ты прекрасна!», «#арт в каждом сантиметре», «Экзотично, оригинально, не как все», «Ах какая вы, ваша фигура великолепна», «Нооооооогииии», «Ух ты,какой мэйк ап!))», «Ну, богиня.. ну)», «Космическая», — восхищаются подписчики.

Напомним, Нино Нинидзе счастлива в отношениях с Максимом Виторганом. Несмотря на то, что злые языки постоянно подозревают пару в разрыве, редкие совместные кадры актерской четы опровергают эти слухи. Так, Нино и Максим вместе появились на свадьбе Светланы Бондарчук и Сергея Харченко. Рассматривая снимки с мероприятия, фолловеры Нинидзе пришли к выводу, что их любимица и ее избранник выглядят как молодожены.