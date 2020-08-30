29-летняя Нино Нинидзе похвасталась стройными ногами в тонком платье: «Космическая»
Фото: Instagram/@ninosha13
До окончания лета 2020 года остались считанные дни. Пока одни звезды подводят своеобразные итоги странного лета, другие пытаются поймать последние теплые деньки. А Нино Нинидзе решила устроить фотосессию: «Съёмка уходящего лета💙 2020». На снимках, которые появились в Instagram, красавица-актриса позирует в прозрачном голубом платье-рубашке с ручной вышивкой и высоких черных сапогах-казаках, подчеркнувших ее точеные ноги.
«Это невероятно красиво», «Ты прекрасна!», «#арт в каждом сантиметре», «Экзотично, оригинально, не как все», «Ах какая вы, ваша фигура великолепна», «Нооооооогииии», «Ух ты,какой мэйк ап!))», «Ну, богиня.. ну)», «Космическая», — восхищаются подписчики.
Напомним, Нино Нинидзе счастлива в отношениях с Максимом Виторганом. Несмотря на то, что злые языки постоянно подозревают пару в разрыве, редкие совместные кадры актерской четы опровергают эти слухи. Так, Нино и Максим вместе появились на свадьбе Светланы Бондарчук и Сергея Харченко. Рассматривая снимки с мероприятия, фолловеры Нинидзе пришли к выводу, что их любимица и ее избранник выглядят как молодожены.
Фото: Instagram/@ninosha13
Видео: Instagram
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