«Как жених с невестой»: фанаты Виторгана и Нинидзе обсуждают их совместное счастливое фото

«Какая же вы красивая! Рядом с вами женщинам не стоит стоять, 100% проигрыш», «Вы сами как жених с невестой», «Глядя на первое фото, подумала, что вы поженились», «Ну огонь же! Какие вы красивые!», «Красивые», «А вы какие красивые... Вот бы ваша свадьба была», «Какая красивая пара», «Какие и вы счастливые, красивые», «Эти горящие глаза», «Счастья и любви вам», — посыпались комплименты в адрес Нино и Максима.

Роман Нино Нинидзе и Максима Виторгана начался год назад, вскоре после развода актера с Ксенией Собчак. Брак телеведущей и актера длился шесть лет, но закончился после того, как у Ксении начался роман с Константином Богомоловым. Нино Нинидзе не так давно тоже пережила развод с актером Кириллом Плетневым.