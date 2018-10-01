29-летняя любовница Александра Серова показала тест на беременность: «Я не хочу этого малыша»

Впрочем, после недолгих размышлений звезда «Дома-2» поменяла свое отношение к плоду: «Я не хочу этого ребенка. Я не смогу. Этот ребенок изначально был зачат в условиях жестокости и ненависти».

Ранее бывшая подруга Дарьи по проекту «Дом-2» Лена Хромина сообщила, что Друзьяк участвует в скандале за деньги.