29-летняя любовница Александра Серова показала тест на беременность: «Я не хочу этого малыша»

Сегодня в эфире очередного выпуска программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк предъявила доказательства своей беременности. Девушка утверждает, что ждет ребенка от некогда популярного музыканта Александра Серова.
«У меня жуткий токсикоз, задержка месяц, и эти две полоски доказывают не только Александру Николаевичу Серову, но и всей стране, что я не обманываю. Для меня главное — это ребенок, которого я ношу под своим сердцем. Я очень надеюсь, что мое здоровье позволит его выносить, и не дай Бог у меня будет выкидыш», — цитирует слова Дарьи «СтарХит».
Доказательства Друзьяк получила и предоставила в студии передачи.
Впрочем, после недолгих размышлений звезда «Дома-2» поменяла свое отношение к плоду: «Я не хочу этого ребенка. Я не смогу. Этот ребенок изначально был зачат в условиях жестокости и ненависти».
Ранее бывшая подруга Дарьи по проекту «Дом-2» Лена Хромина сообщила, что Друзьяк участвует в скандале за деньги.
А кому верите вы?
Фото и видео: instagram