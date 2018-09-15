Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым

Уже несколько недель в Сети обсуждают скандал с участием 64-летнего певца Александра Серова и 29-летней участницы «Дома-2» Дарьи Друзьяк. Бывшая участница реалити-шоу публично призналась в романе с артистом, а после обвинила его в рукоприкладстве. Несмотря на то, что Александр Серов официально опроверг все обвинения, изложив свое видение истории, Друзьяк сообщила о своей беременности от музыканта.

На днях в этой запутанной истории появились новые подробности. Бывшая подруга Дарьи по телестройке Лена Хромина рассказала, какой гонорар получила Друзьяк за скандал.