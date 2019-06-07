29-летняя Ксения Дели показала романтичное видео со свадьбы с 65-летним миллиардером

29-летняя молдавская модель Ксения Дели была самой большой любовью певца Егора Крида, однако свое счастье красотка нашла в браке с 65-летним египетским миллиардером Осамой Фати Рабах аль-Шарифом. На днях супруги отметили третью годовщину со дня бракосочетания, и в честь этого Ксения впервые поделилась романтичными видео с памятного торжества: «Поздравляю нас с трехлетней годовщиной… и не только».