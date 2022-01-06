29-летняя Дарья Мельникова пожаловалась на серьезные проблемы со спиной: «Не могу разогнуться»

Звезда сериала «Папины дочки» ведет активную профессиональную жизнь. Она играет в театре им. Ермоловой сразу в четырех спектаклях — «Утиная охота», «Текст», «Дачники» и «Антигона», и снимается в сериале «Ничего особенного». Также большие ее усилия требуются для участия в шоу «Ледниковый период», в котором она участвует в паре с фигуристом Максимом Марининым. Не удивительно, что при такой большой нагрузки у актрисы появились проблемы со здоровьем.

Дарья вышла в сториз своего Instagram-аккаунта, где поделилась с поклонниками переживаниями из-за проблем со здоровьем. «Полетела спина. Если сгибаюсь, то не разогнусь потом. Я понимаю, что возраст, но все же ... Что там надо? Плавание? Массаж? Йога?» — обратилась к аудитории 29-летняя актриса. Она поделилась видеороликом, на котором наглядно показала, какие боли испытывает во время описанного ею процесса.