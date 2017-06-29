29 июня: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Яна Поплавская поделилась фотографиями с празднования дня рождения. Елена Исинбаева поздравила дочку с третьим днем рождения, а Филипп Киркоров с размахом отметил первый юбилей сына. Певица Валерия рассказала, как проводит время на даче в Швейцарии: «Погода сегодня немножко испортилась, идет дождик, особенно не погуляешь. Решили поехать к местным фермерам за сыром, да и просто разведать новые места».
Катя Гордон побывала на «Модном приговоре». А Александр Васильев пришел на съемки с другом: «На Модный Саша пришел со своим Котиком», — веселится Надежда Бабкина.
Мама Тимати показала забавное видео с внучкой:
Интересно, кем станет этот человек?!
Публикация от simona280 (@simona280)
Курбан Омаров снова похвастался хитрюгой-дочкой:
Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow)
Наталья Подольская, Игорь Николаев и Анна Седокова тоже показали своих детей:
Тёмку Вам ленту . Эта песенка ему ооочееень понравилась!
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)
ДЕВОЧКА И МОРЕ Не Майами, конечно... Но ничего, закаляемся!..))) Зато БЕЗ акул!) Обожаем Юрмалу!) #верониканиколаева Решил музыку не подкладывать - суровый балтийский ветер и шум прибоя намного атмосфернее!) #мылюбимбалтику
Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
Жизнь боль Будни гламурных отдыхающих
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Андрей Малахов шутит над Иваном Ургантом: «Будучи в Париже на несколько часов, встретил парня , как две капли воды похожего на @urgantcom. Этот перец не говорит по- русски, не смотрит первый канал и не знает, кто такая Диана Шурыгина! Короче, чист, как слеза ребенка». Ирена Понарошку подстригла сына: «Еще короче стричь у мастера рука не поднялась!»
Анастасия Костенко похвасталась фотографией из ресторана — они с Дмитрием Тарасовым отдыхают в Дубае. Анастасия Волочкова поделилась уютной семейной фотографией.
Ляйсан Утяшева грустит о маме: «Вчера видела радугу... спасибо, мама». Андрей Григорьев-Апполонов показал, как жил Олег Яковлев.
Весь вечер провёл сегодня у Олежки дома- такое впечатление,что Олег сейчас вернётся со съёмок,а мы его ждём... земля тополиным пухом ему...
Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik)
Фото: instagram.com