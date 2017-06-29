Последние воспоминания об Олеге Яковлеве, уютные семейные фото и видео — все, чем делились звезды в этот четверг, смотрите в нашем дайджесте

Яна Поплавская поделилась фотографиями с празднования дня рождения. Елена Исинбаева поздравила дочку с третьим днем рождения, а Филипп Киркоров с размахом отметил первый юбилей сына. Певица Валерия рассказала, как проводит время на даче в Швейцарии: «Погода сегодня немножко испортилась, идет дождик, особенно не погуляешь. Решили поехать к местным фермерам за сыром, да и просто разведать новые места». Катя Гордон побывала на «Модном приговоре». А Александр Васильев пришел на съемки с другом: «На Модный Саша пришел со своим Котиком», — веселится Надежда Бабкина. Мама Тимати показала забавное видео с внучкой:

Интересно, кем станет этот человек?! Публикация от simona280 (@simona280) Июн 29 2017 в 2:59 PDT

Курбан Омаров снова похвастался хитрюгой-дочкой:

Маленький хитрец Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow) Июн 29 2017 в 5:00 PDT

Наталья Подольская, Игорь Николаев и Анна Седокова тоже показали своих детей:

Тёмку Вам ленту . Эта песенка ему ооочееень понравилась! Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 29 2017 в 12:15 PDT

Жизнь боль Будни гламурных отдыхающих Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июн 29 2017 в 8:07 PDT

Андрей Малахов шутит над Иваном Ургантом: «Будучи в Париже на несколько часов, встретил парня , как две капли воды похожего на @urgantcom. Этот перец не говорит по- русски, не смотрит первый канал и не знает, кто такая Диана Шурыгина! Короче, чист, как слеза ребенка». Ирена Понарошку подстригла сына: «Еще короче стричь у мастера рука не поднялась!» Анастасия Костенко похвасталась фотографией из ресторана — они с Дмитрием Тарасовым отдыхают в Дубае. Анастасия Волочкова поделилась уютной семейной фотографией. Ляйсан Утяшева грустит о маме: «Вчера видела радугу... спасибо, мама». Андрей Григорьев-Апполонов показал, как жил Олег Яковлев.

Весь вечер провёл сегодня у Олежки дома- такое впечатление,что Олег сейчас вернётся со съёмок,а мы его ждём... земля тополиным пухом ему... Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik) Июн 29 2017 в 1:54 PDT