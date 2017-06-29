Звезды погуляли на шикарной вечеринке в честь пятого дня рождения сына Филиппа Киркорова

Как быстро растут дети! Совсем недавно мы узнали, что Филипп Киркоров стал отцом, и вот — его мын Мартин уже отпраздновал пятилетие. Вчера на веселой вечеринке в элитном Soho Country Club Moscow побывали друзья и близкие артиста: Яна Рудковская, Жасмин, Андрей Малахов, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, семья Юдашкиных.

Детей развлекали Бетмен, Человек-паук, Халк, трансформеры, черепашки-ниндзя и другие любимые персонажи кино и мультфильмов. Все вместе они перетягивали канат с детишками и играли в шумные игры.