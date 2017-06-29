Сказочные герои, звездные гости и разноцветный торт: Филипп Киркоров с размахом отпраздновал первый юбилей сына
Как быстро растут дети! Совсем недавно мы узнали, что Филипп Киркоров стал отцом, и вот — его мын Мартин уже отпраздновал пятилетие. Вчера на веселой вечеринке в элитном Soho Country Club Moscow побывали друзья и близкие артиста: Яна Рудковская, Жасмин, Андрей Малахов, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, семья Юдашкиных.
Детей развлекали Бетмен, Человек-паук, Халк, трансформеры, черепашки-ниндзя и другие любимые персонажи кино и мультфильмов. Все вместе они перетягивали канат с детишками и играли в шумные игры.
Веселились от души и взрослые и дети. Ани Лорак назвала этот праздник «настоящим путешествием в детство», а сын Галины Юдашкиной, по признанию мамы, не хотел уходить, когда все закончилось: «Шикарный получился День Рождения, Толя так гулял как никогда, еле утащили домой!»
Однако не всем детям понравились шумные развлечения. Алла-Виктория оказалась не в восторге от дождя из блесток.
Украшением вечера стал многоярусный разноцветный торт, по кусочку которого досталось всем желающим:
Присоединяемся к поздравлениям! Расти здоровым и талантливым, Мартин!
Фото: instagram.com