28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annasedokova
Саша Кабаева продолжает примерять новые образы и советоваться с поклонниками – на этот раз модель предстала в образе блондинки.
Яна Рудковская снова отправилась в полет и запостила красивые кадры из самолета.
Ирина Виторган поделилась трогательным семейным фото с мужем и их двумя дочерьми.
Анна Седокова порадовала поклонников горячим селфи в роскошном леопардовом платье с дерзким разрезом.
Оксана Федорова сумела уговорить своего супруга сходить в театр и поделилась селфи их культурного вечера.
Анна Хилькевич поделилась достижением. Она попробовала популярное тренировку – встала на гвозди и рассказала поклонникам о своих впечатлениях.
Справившийся с коронавирусом актер Сергей Безруков не стал засиживаться дома и отправился на прогулку с маленьким сыном.
Айза Долматова поделилась новым фото на фоне известий о грядущей свадьбе ее бывшего мужа, и отметила, что любить нужно себя.
Дмитрий Шепелев вспомнил их путешествие с женой на Сицилию и отметил, что рад, что вулкан Этна «позволил им» познакомиться с местными достопримечательностями.
Оксана Самойлова опубликовала в сториз трогательные фотографии с маленьким сыном Давидом.
Милла Йовович поздравляет с днем рождения свою маму Галину и публикует редкие кадры из семейного архива.
Фото: Instagram Сергея Безрукова, Анны Седоковой, Ирины Виторган, Яны Рудковской, Саши Кабаевой, Дмитрия Шепелева, Анны Хиькевич, Миллы Йовович, Оксаны Федоровой, Оксаны Самойловой, Айзы Долматовой