28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Кабаева продолжает примерять новые образы и советоваться с поклонниками – на этот раз модель предстала в образе блондинки.

Яна Рудковская снова отправилась в полет и запостила красивые кадры из самолета.

Ирина Виторган поделилась трогательным семейным фото с мужем и их двумя дочерьми.

Анна Седокова порадовала поклонников горячим селфи в роскошном леопардовом платье с дерзким разрезом.