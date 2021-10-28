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28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова

Фото: @annasedokova

Саша Кабаева продолжает примерять новые образы и советоваться с поклонниками – на этот раз модель предстала в образе блондинки.

Яна Рудковская снова отправилась в полет и запостила красивые кадры из самолета.

Ирина Виторган поделилась трогательным семейным фото с мужем и их двумя дочерьми.

Анна Седокова порадовала поклонников горячим селфи в роскошном леопардовом платье с дерзким разрезом.

Оксана Федорова сумела уговорить своего супруга сходить в театр и поделилась селфи их культурного вечера.

Анна Хилькевич поделилась достижением. Она попробовала популярное тренировку – встала на гвозди и рассказала поклонникам о своих впечатлениях.

Справившийся с коронавирусом актер Сергей Безруков не стал засиживаться дома и отправился на прогулку с маленьким сыном.

Айза Долматова поделилась новым фото на фоне известий о грядущей свадьбе ее бывшего мужа, и отметила, что любить нужно себя.

Дмитрий Шепелев вспомнил их путешествие с женой на Сицилию и отметил, что рад, что вулкан Этна «позволил им» познакомиться с местными достопримечательностями.

Оксана Самойлова опубликовала в сториз трогательные фотографии с маленьким сыном Давидом.

Милла Йовович поздравляет с днем рождения свою маму Галину и публикует редкие кадры из семейного архива.

Фото: Instagram Сергея Безрукова, Анны Седоковой, Ирины Виторган, Яны Рудковской, Саши Кабаевой, Дмитрия Шепелева, Анны Хиькевич, Миллы Йовович, Оксаны Федоровой, Оксаны Самойловой, Айзы Долматовой