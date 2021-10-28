Милла Йовович показала архивные фото с красавицей мамой: «С днем рождения, королева»

Сегодня день рождения отмечает советская актриса Галина Логинова, мать Миллы Йовович. Артистка нашла для своей родительницы очень трогательные и теплые слова, и поделилась совместными фотографиями из семейного альбома.

«С днем рождения, королева! Самая крутая, талантливая, модная и роскошная женщина своего времени – моя мама Галина. Ты всегда была моим самым большим вдохновителем и самым жестким критиком, ты многим пожертвовала ради меня и посвятила себя тому, чтобы быть моей мамой. Мне искренне жаль, что я не могу избавить тебя от душевной боли и лишений, через которые ты прошла, эмигрировав в Америку, когда была такой молодой и успешной в России. Ты так многого достигла в своей жизни, но по-прежнему полна приключений и упорно трудишься», – написала она.