passion.ru

28 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото: Instagram Саши Савельевой

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Саша Савельева удивила фанатов экстравагантным видом.

Анна Седокова заинтриговала фото в купальнике: «Вы ничего не видели. Да?»

Анна Хилькевич сделала яркую маску: «Да, у подмосковного загара свой оттенок».

Елена Исинбаева открыла сезон солнечных ванн: «Ш-ш-ш... Кажется лето приближается».

Наталья Рудова скучает по солнцу и морю.

Сати Спивакова примерила стильный образ с маской.

Ольга Зуева показала свою грузинскую любимицу в романтической обстановке.

Леонид Агудин показал архивное фото: «33 года назад. С праздником вас, бойцы».

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!