28 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
1 / 10
Фото: Instagram Саши Савельевой
О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.
Саша Савельева удивила фанатов экстравагантным видом.
Анна Седокова заинтриговала фото в купальнике: «Вы ничего не видели. Да?»
Анна Хилькевич сделала яркую маску: «Да, у подмосковного загара свой оттенок».
Елена Исинбаева открыла сезон солнечных ванн: «Ш-ш-ш... Кажется лето приближается».
Наталья Рудова скучает по солнцу и морю.
Сати Спивакова примерила стильный образ с маской.
Ольга Зуева показала свою грузинскую любимицу в романтической обстановке.
Леонид Агудин показал архивное фото: «33 года назад. С праздником вас, бойцы».
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!