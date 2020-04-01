Ольга Зуева показала милый кадр с округлившимся животом и дворнягой: «Собака — лучший друг беременной женщины»
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Фото: Instagram Ольги Зуевой
Почти месяц назад 32-летняя Ольга Зуева родила 34-летнему Даниле Козловскому дочь. Незадолго до родов будущая мама поучаствовала в домашней фотосессии у модного фотографа Нины Адриан, и теперь показала нежный кадр со своей любимицей — дворнягой по кличке Груша.
«В это сложное время тяжело не только людям, но и животным. В приюты никто не ходит, финансовой поддержки тоже становится меньше. Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь, «Зачем я на это подписалась?..» когда выгуливаешь собаку холодным Московским утром, например. А потом эта собака уткнётся в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и... Все», — написала она.
«А еще, собака — лучший друг беременной женщины (личный опыт)», — добавила она.
«Совершенно чудесные», «Какая у вас классная Грушенька», «Грушенька так смотрит..», «Она у вас такая милая, вы умничка», — комментируют подписчики.
Грушу (она же Псинабалерина, Маесчастье, Девочкамая, Маясладкая) Ольга и Данила нашли в Грузии, тогда та была еще щенком — она спала в поле, у подножия горы. Пара приютила дворнягу на время, намереваясь потом отдать в добрые руки, однако оба так прикипели к своей немного нелепой долговязой питомице, что оставили ее себе.
Фото и видео: Instagram
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