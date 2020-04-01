Ольга Зуева показала милый кадр с округлившимся животом и дворнягой: «Собака — лучший друг беременной женщины»

Почти месяц назад 32-летняя Ольга Зуева родила 34-летнему Даниле Козловскому дочь. Незадолго до родов будущая мама поучаствовала в домашней фотосессии у модного фотографа Нины Адриан, и теперь показала нежный кадр со своей любимицей — дворнягой по кличке Груша.

«В это сложное время тяжело не только людям, но и животным. В приюты никто не ходит, финансовой поддержки тоже становится меньше. Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь, «Зачем я на это подписалась?..» когда выгуливаешь собаку холодным Московским утром, например. А потом эта собака уткнётся в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и... Все», — написала она.