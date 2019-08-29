passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Виктории Бекхэм

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Накануне Дэвид Бекхэм предстал в необычном образе: в его семейном особняке гостил Элтон Джон и дал примерить свои фирменные очки и пиджак.

Анастасия Цветаева поздравила дочь с днем рождения: «Сегодня нашей принцессе Эстер исполняется 7 лет! Она самая удивительная девочка из всех, кого я знаю! Словами не опишешь мою любовь к ней! Да я и писать особо ничего не хочу, все скажу имениннице лично».

«Сладким ножкам зайца 2 месяца», — написала Анна Тарасова под нежной фотографией.

Елизавета Башарова и Мария Кожевникова показали очаровательных сыновей. «Наш Макусик собрал уже несколько кг ракушек. Встает с утра и идет на море... решил в 4 года замутить бизнес, правда в деньгах не ориентируется пока, но покупателей ищет сейчас. Готов на обмен, необходимо лего или тоботы. Кстати, заметьте, моя родинка над губой передалась», — похвасталась последняя.

Дмитрий Шепелев опубликовал очередной рассказ о сыне:

Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов:

Настасья Самбурская и Олеся Судзиловская продемонстрировали идеальные спины. «Сегодня разговор о важном моменте красоты и здоровья человека - правильной осанке. Очень ответственно отнеситесь к границе соединения шейного и грудного отделов (как, впрочем, и ко всему позвоночнику), именно здесь рано появившаяся сгорбленность зрительно невероятно прибавляет возраст. Проблема "ровной спины" встречается повсеместно также и среди детей. Поэтому, необходимо приучать деток следить за своими спинками, думать о том, как и на чем они сидят. Некоторые тренеры, а иногда и воспитатели детских садов предлагают малышам игру в "марионетки" — будто бы к их затылку привязана веревочка, которая должна быть все время натянута. Берем на заметку! У "художниц" (художественные гимнастки) проблем со спиной огромное количество. Сама с этим столкнулась. После встречи с уникальным мануальным терапевтом, смогла после спорта еще долго профессионально танцевать в театре. Также не стоит забыть и про плавание, массаж, множество гимнастических методик, йогу, растяжку», — порекомендовала последняя.

Марина Юдашкина поделилась красотой:

Анастасия Стоцкая сфотографировалась за штурвалом самолета.

Алена Хмельницкая поделилась рабочим моментом: «Все таки техника меня завораживает ...Как вам такой оператор?»

Нюша сделала селфи со Светланой Бондарчук: «В компании потрясающих личностей».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!