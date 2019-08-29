28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Накануне Дэвид Бекхэм предстал в необычном образе: в его семейном особняке гостил Элтон Джон и дал примерить свои фирменные очки и пиджак.
Анастасия Цветаева поздравила дочь с днем рождения: «Сегодня нашей принцессе Эстер исполняется 7 лет! Она самая удивительная девочка из всех, кого я знаю! Словами не опишешь мою любовь к ней! Да я и писать особо ничего не хочу, все скажу имениннице лично».
«Сладким ножкам зайца 2 месяца», — написала Анна Тарасова под нежной фотографией.
Елизавета Башарова и Мария Кожевникова показали очаровательных сыновей. «Наш Макусик собрал уже несколько кг ракушек. Встает с утра и идет на море... решил в 4 года замутить бизнес, правда в деньгах не ориентируется пока, но покупателей ищет сейчас. Готов на обмен, необходимо лего или тоботы. Кстати, заметьте, моя родинка над губой передалась», — похвасталась последняя.
Дмитрий Шепелев опубликовал очередной рассказ о сыне:
Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов:
Настасья Самбурская и Олеся Судзиловская продемонстрировали идеальные спины. «Сегодня разговор о важном моменте красоты и здоровья человека - правильной осанке. Очень ответственно отнеситесь к границе соединения шейного и грудного отделов (как, впрочем, и ко всему позвоночнику), именно здесь рано появившаяся сгорбленность зрительно невероятно прибавляет возраст. Проблема "ровной спины" встречается повсеместно также и среди детей. Поэтому, необходимо приучать деток следить за своими спинками, думать о том, как и на чем они сидят. Некоторые тренеры, а иногда и воспитатели детских садов предлагают малышам игру в "марионетки" — будто бы к их затылку привязана веревочка, которая должна быть все время натянута. Берем на заметку! У "художниц" (художественные гимнастки) проблем со спиной огромное количество. Сама с этим столкнулась. После встречи с уникальным мануальным терапевтом, смогла после спорта еще долго профессионально танцевать в театре. Также не стоит забыть и про плавание, массаж, множество гимнастических методик, йогу, растяжку», — порекомендовала последняя.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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