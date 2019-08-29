28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Накануне Дэвид Бекхэм предстал в необычном образе: в его семейном особняке гостил Элтон Джон и дал примерить свои фирменные очки и пиджак.

Анастасия Цветаева поздравила дочь с днем рождения: «Сегодня нашей принцессе Эстер исполняется 7 лет! Она самая удивительная девочка из всех, кого я знаю! Словами не опишешь мою любовь к ней! Да я и писать особо ничего не хочу, все скажу имениннице лично».

«Сладким ножкам зайца 2 месяца», — написала Анна Тарасова под нежной фотографией.

Елизавета Башарова и Мария Кожевникова показали очаровательных сыновей. «Наш Макусик собрал уже несколько кг ракушек. Встает с утра и идет на море... решил в 4 года замутить бизнес, правда в деньгах не ориентируется пока, но покупателей ищет сейчас. Готов на обмен, необходимо лего или тоботы. Кстати, заметьте, моя родинка над губой передалась», — похвасталась последняя.

Дмитрий Шепелев опубликовал очередной рассказ о сыне: