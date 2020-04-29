28 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Дрифтующий кулак», — прокомментировал он.

Мария Погребняк перекрасила волосы в розовый: «Карантин продлили до 11 мая».

Наталья Рудова, которая покрасилась в розовый несколько дней назад, поделилась новой фотографией прически: «Мне кажется что после этой самоизоляции "в себе" останутся только одиночки. Каждый день открывая инста или телеграм канал и видя очередную дичь, меня это честно говоря уже даже не шокирует и как-то не хочется быть свидетелем этого всего. Всем хорошего дня и ума».

Владимир Яглыч опубликовал забавное фото: «#вакуум».

Нино Нинидзе показала, как поддерживает себя в тонусе: «Во время очередного занятия спортом. После очередной прогулки, вокруг дома. После очередного завтрака. После очередного пробуждения. В очередной день...... я поняла...... что мне очень не хватает....... тааааааанцев... это то, что мы можем себе позволить (еще не запретили) и то, что нас заставит улыбнуться».