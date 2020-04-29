28 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Дмитрий Тарасов показал уютное фото с женой и дочками.
Певица Жасмин показала красавицу-дочь: «Никогда не видела ребенка, который так сильно любил бы цветы. Когда раньше возвращалась домой с концертов, Маргоша готова была перефоткаться не то что с каждым моим букетом — с каждым отдельным цветочком из каждого букетика. Все-таки цветочное имя, видимо, влияет и на характер».
Яна Рудковская похвасталась завтраком и посудой: «Доброе утро, сегодняшний завтрак я назвала "Завтрак Жозефины", на столе стоит сервис которому 215 лет. На чайнике и чашке портреты Жозефины Богарне, ну а на подносе сам Наполеон Бонапарт».
Ирина Пегова показала свои рисунки: «Продолжаю ! Пока терпение есть».
Стас Пьеха сильно изменился за время карантина:
«Дрифтующий кулак», — прокомментировал он.
Мария Погребняк перекрасила волосы в розовый: «Карантин продлили до 11 мая».
Наталья Рудова, которая покрасилась в розовый несколько дней назад, поделилась новой фотографией прически: «Мне кажется что после этой самоизоляции "в себе" останутся только одиночки. Каждый день открывая инста или телеграм канал и видя очередную дичь, меня это честно говоря уже даже не шокирует и как-то не хочется быть свидетелем этого всего. Всем хорошего дня и ума».
Владимир Яглыч опубликовал забавное фото: «#вакуум».
Нино Нинидзе показала, как поддерживает себя в тонусе: «Во время очередного занятия спортом. После очередной прогулки, вокруг дома. После очередного завтрака. После очередного пробуждения. В очередной день...... я поняла...... что мне очень не хватает....... тааааааанцев... это то, что мы можем себе позволить (еще не запретили) и то, что нас заставит улыбнуться».
Екатерина Варнава показала бодрое видео: «Свободное сочинение на тему "Никаких вам больше вечеринок"».
Наталья Бочкарева записала модное видео: «Только не пишите сейчас, что это пародия, что подобное видео вы уже видели, что я за кем-то там повторила. Друзья мои, это всего лишь челлендж. И, как мне кажется, суть таких роликов не в том, чтобы их повторить, а в том, чтобы сделать круто, сделать лучше других и просто сделать так, чтобы вы улыбнулись. Такова жизнь на карантине, как ни крути».
Инна Михайлова поблагодарила поклонников мужа за поздравления: «Вчера был самый необычный день рождения в нашей семье. Благодарю за огромное количество душевных и искренних поздравлений в адрес Стаса. Он купается в море любви которую Вы ему подарили».
Мария Машкова устала от карантина: «Пять стадий принятия неизбежного: 1. Отрицание 2. Гнев 3. Торг 4. Депрессия 5. Принятие. Я в стадии активного торга, ежедневно занимаюсь спортом, французским и, да простит меня муж пианист и все мои музыкальные друзья, взяла в руки гитару..... попахивает депрессией».
Как себя чувствуете вы?
Фото и видео: Instagram
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