28-29 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

У отечественных звезд выходные выдались насыщенными из-за разнообразного проведения досуга и празднования прекрасного Дня матери. В эти дни селебрити выкладывали фотографии со своими любимыми мамами и желали им всегда самого лучшего.

Анфиса Чехова отправилась в жаркий Дубай. Там знаменитая красотка наслаждается отдыхом и, конечно же, радует своих подписчиков страстными фотографиями, на которых демонстрирует свои шикарные формы.