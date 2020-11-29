28-29 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @borodylia / Instagram
У отечественных звезд выходные выдались насыщенными из-за разнообразного проведения досуга и празднования прекрасного Дня матери. В эти дни селебрити выкладывали фотографии со своими любимыми мамами и желали им всегда самого лучшего.
Анфиса Чехова отправилась в жаркий Дубай. Там знаменитая красотка наслаждается отдыхом и, конечно же, радует своих подписчиков страстными фотографиями, на которых демонстрирует свои шикарные формы.
Ксения Бородина по традиции провела выходные в кругу семьи и близких друзей. С огромной компанией знаменитая телеведущая отправилась в баню.
У самой трудолюбивой звезды российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой, кажется, отдыха нет никогда. Даже в праздничные дни телеведущая не привыкла расслабляться. Теледива все выходные провела на катке и готовилась к новым выступлениям в шоу «Ледниковый период». Складывается впечатление, что артистка проводит там большую часть своего времени.
Настя Каменских отмечала не только общенародный праздник, но и свой собственный. На днях у артистки вышел клип на новый трек, который ровно за день набрал миллион просмотров.
Айза Долматова выложила серию архивных семейных снимков и видеороликов, на которых она запечатлена вместе со своими детьми и мамой. «Как же это круто - быть мамой! Материнство сложно назвать работой, но это точно призвание. Я кайфую быть мамой, от того, что у меня два сына. Помимо любви, радости общения с детьми, их улыбок, объятий, достижений, материнство сегодня - это удобно», - подписала публикацию бизнесвуман.
Фото и видео: Instagram
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