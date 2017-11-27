О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали, как отпраздновали свою годовщину: «#5лет на одном дыхании. Видимо потому, что ты - это та частичка меня, которой мне так не хватало. Тот, без кого невозможно было дышать полной грудью, ощущать себя и понимать: что же значит быть любимой ? А еще какой прекрасной может быть жизнь, и как же просто в ней все устроено. Счастье- это просто. Гулять по Москве, держаться за руки,целоваться, говорить о простых вещах - все это счастье, когда рядом идешь ты. Лучший мой друг, мужчина моей мечты, лучший муж, отец.... Спасибо тебе за эти 5 лет счастья. Люблю тебя безмерно. Люблю....».

Екатерина Андреева отпраздновала день рождения в воздухе: «Вчера летела из Цюриха ночью в Москву и первым меня поздравил экипаж. В небе, на высоте в 10.000 тысяч метров д.р. еще не отмечала. Но на летном поле попытаться преодолеть законы гравитации — это тоже 👍». Лайма Вайкуле радуется неожиданной втрече за кулисами. Наталья Водянова экспериментирует с образами.

Юлия Снигирь показала старинное фото с мамой: «С возрастом всё больше начинаешь ценить маму». Мария Шукшина тоже вспомнила детство: «Мне сегодня Сергей Петрович Никоненко подарок сделал — вот эту фотку! А это, меж прочим, кадр из фильма "Птицы над городом", где Сергей Петрович был режиссером, — моя уже третья «работа» в кино (первая- к/ф Странные люди (мне 1,5 года), вторая к/ф Печки-Лавочки (5 лет)), здесь мне уже — 7 лет. Практически, карьера!)))) Кто б мог тогда даже подумать, что я, действительно, стану актрисой, а Сергей Петрович будет играть моего отца в спектакле «Калина Красная», спустя много лет.... О как!!!!! P.S: я верхом на волке естессна, если кто не узнал...)))». Любовь Толкалина напугала подписчиков: «Сегодня с самого утра я снова сказочно красива))))!!!! Кто возразит- получит поддых!»

Татьяна Навка продолжает показывать чудеса гибкости. Наталья Штурм показала фигуру, которой она добилась интенсивными занятиями в зале: «Прошу не спутать с манекеном». Анфиса Чехова рассказала, как полюбить спорт: «Когда кто-то говорит мне, что совсем не любит физические занятия, это значит, что он не в ладу с собственным телом и не нашел себе спорт по душе! Наше тело просто жаждет физической активности!!! Услышьте его, дайте ему шанс и отведите его протестировать различные занятия! Пусть оно попробует теннис, конную езду, плавание, йогу, да хоть кергинг! Я убеждена, что каждый может найти себе физическую активность не по принуждению, а по душе! Для меня это йога, сайкл, хореография и пилатес)) Еще люблю аквааэробику, но не люблю холодные бассейны. Занятия спортом, который нравится, даже если это настольный теннис, намного эффективней, чем любые нагрузки, которыми вы будете заставлять себя заниматься! Не надо насиловать себя! С собой можно и нужно договариваться!»

Саша Плющенко продемонстрировал идеальный «шпагат». Дочь Тимати «открыла сезон» катания на коньках: