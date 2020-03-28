27 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Светит солнце в глаза, и я не супер умею делать селфи, и не самое удачное фото, НО..... Я НА РАБОТЕ», — похвасталась Ольга Орлова.

Маша Горбань сфотографировалась с Дмитрием Нагиевым: «Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, А я скольжу по твоим губам, Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика, Чтобы я тебя не поцеловал».

Елена Подкаминская поделилась пикантной фотографией из прошлого: «Мой первый выход на сцену после окончания института только на этих кадрах в гримерке кажется таким забавным и дерзким».

Лера Кудрявцева, которая подверглась риску заражения коронавирусом, сделала тест: «В связи с последними событиями сдала тест на коронавирус. Результат через 3 дня. Самоизолировалась, надеюсь будет отрицательным».

Влад Соколовский пополнил ряды звезд, которые носят медицинские маски.