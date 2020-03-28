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27 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Лены Темниковой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Лена Темникова поздравила дочь с днем рождения: «Сегодня нам 5 лет! Спасибо всем за поздравления!! Очень любим вас и обнимаем!!! Ренат, спасибо за тортик. Медовик».

Холли Бэрри похвасталась роскошным кольцом.

Светлана Зейналова наслаждается уютом: «Шарлотка из кукурузно-амарантовой муки на тростниковом Сахаре с яблоками и черной смородиной. Может, не самая красивая. Но самая востребованная — ели от мала до велика. Что подтверждает истину, что внутренние качества всегда важнее внешнего лоска».

Маргарита Суханкина радуется весне:

Владимир Пресняков показал, как проводит время с сыном:

Жасмин показала, как развлекаются ее дети: «Дети за ответственный подход к здоровью: мало того, что на выставку Мирона Малевича не пускают без масок и с немытыми руками, так еще и картины дезинфицируют после посетителей. Шутки шутками, а на самом деле никакие меры предосторожности сейчас не будут лишними. Не забывайте не только мыть руки, но и периодически протирать мобильные телефоны, руль автомобиля, очки, если носите их, антибактериальными салфетками, берегите себя».

«Светит солнце в глаза, и я не супер умею делать селфи, и не самое удачное фото, НО..... Я НА РАБОТЕ», — похвасталась Ольга Орлова.

Маша Горбань сфотографировалась с Дмитрием Нагиевым: «Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, А я скольжу по твоим губам, Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика, Чтобы я тебя не поцеловал».

Елена Подкаминская поделилась пикантной фотографией из прошлого: «Мой первый выход на сцену после окончания института только на этих кадрах в гримерке кажется таким забавным и дерзким».

Лера Кудрявцева, которая подверглась риску заражения коронавирусом, сделала тест: «В связи с последними событиями сдала тест на коронавирус. Результат через 3 дня. Самоизолировалась, надеюсь будет отрицательным».

Влад Соколовский пополнил ряды звезд, которые носят медицинские маски.

Фото и видео: Instagram

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