27-летняя Гоар Аветисян показала редкое фото с мужем и сыном

27-летняя Гоар Аветисян стала мамой 3 июля. Сын, которому дали необычное имя Гаспар, стал для нее первенцем. Фотографиям с малышом уделяется масса внимания в блоге молодой мамы, недавно она перестала скрывать лицо крохи.

Не скрывает она и лицо мужа, однако отмечает: он - непубличный человек и не хочет привлекать к себе лишнее внимание. В Сети есть информация, что новоисеченный отец сам родом из Армавира. Ранее он появлялся на видео с выписки.