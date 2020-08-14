27-летняя Гоар Аветисян показала редкое фото с мужем и сыном
Недавно ставшая мамой визажистка Гоар Аветисян показала нежный снимок с детского мероприятия.
«Такие редкие фото. Family. Мы с папой тебя очень любим, малыш. Будь самым здоровым, солнышко! Мы всегда рядом», - написала она.
27-летняя Гоар Аветисян стала мамой 3 июля. Сын, которому дали необычное имя Гаспар, стал для нее первенцем. Фотографиям с малышом уделяется масса внимания в блоге молодой мамы, недавно она перестала скрывать лицо крохи.
Не скрывает она и лицо мужа, однако отмечает: он - непубличный человек и не хочет привлекать к себе лишнее внимание. В Сети есть информация, что новоисеченный отец сам родом из Армавира. Ранее он появлялся на видео с выписки.
Фото и видео: Instagram/@goar_avetisyan
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