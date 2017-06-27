Остроумный ответ Яны Рудковской Максиму Галкину, семейные снимки звезд и многое другое — все, чем делились звезды в этот вторник, смотрите в нашем дайджесте

Валерия и Иосиф Пригожин прогулялись по Женеве с сыном Артемом: «Гуляли по городу, начался дождь, спрятались под козырьком здания и вдруг обнаружили сзади вот такой фон. Не устояли перед фото». Нонна Гришаева с семьей отдыхает в Черногории: «Божия благодать в монастыре на Скадарском озере». Кети Топурия с дочкой навестили прабабушку и прадедушку.

Отметившая день рождения Алсу опубликовала очаровательное фото и поблагодарила всех за поздравления. Анфиса Чехова похвасталась новым фото в купальнике. Эвелина Бледанс рассказала о позитивных моментах материнства: «В чудесном платье для мамочек муж оценил молнии на груди ) а они на самом деле для кормления, хоть за третьим иди».

Катя Лель похвасталась спортсменкой-дочерью: