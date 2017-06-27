27 июня: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Валерия и Иосиф Пригожин прогулялись по Женеве с сыном Артемом: «Гуляли по городу, начался дождь, спрятались под козырьком здания и вдруг обнаружили сзади вот такой фон. Не устояли перед фото». Нонна Гришаева с семьей отдыхает в Черногории: «Божия благодать в монастыре на Скадарском озере». Кети Топурия с дочкой навестили прабабушку и прадедушку.
Отметившая день рождения Алсу опубликовала очаровательное фото и поблагодарила всех за поздравления. Анфиса Чехова похвасталась новым фото в купальнике. Эвелина Бледанс рассказала о позитивных моментах материнства: «В чудесном платье для мамочек муж оценил молнии на груди ) а они на самом деле для кормления, хоть за третьим иди».
Катя Лель похвасталась спортсменкой-дочерью:
Ксения Собчак поделилась забавной фотографией с мужем. Ксения Бородина наслаждается поездкой на море с детьми. Александр Буйнов рассказал о приятной встрече: «Встретил Инку Цимбалюк... случайно вот так-нырнул и вот она! Если помните, мы-чемпионы конкурса "Две зiрки" в Киеве года четыре назад, где мы были "Битлами"».
Стас Костюшкин рассказал о жертвах прогресса:
Яна Рудковская ответила на разоблачающий пост Максима Галкина: «Дорогой Максим, спасибо за рекламу моих завтраков, как все тонко подмечено и даже #backstage данного мероприятия прекрасен! Для меня большая честь - стать объектом твоих пародий. Поскольку, как всем известно, ты обращаешь внимание только на неординарных женщин. Сегодня на завтрак наше любимое блюдо ,так что жду в гости. ps белую майку приготовила», — написала она.
Виктория и Дэвид Бекхэмы поздравили сына Бруклина с фотовыставкой.
Фото: instagram.com