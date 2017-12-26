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Наталья Подольская поделилась веселой фотографией: «Ты да я да много раз ты да я, моя семья! Спасибо».

Елена Исинбаева показала «беременную» фотографию из зала: «Беременность не болезнь, можно немного и велосипед покрутить. Ведя активный образ жизни, после рождения ребёнка быстрее прийду в форму». Инна Маликова рассказала о своем спорте: «Когда-то я уже занималась пилатесом, но особо не погружаясь и не понимая, что это вообще за штука. Потом я и вовсе переключилась на функциональные тренировки и совсем про него подзабыла. Вернуться к занятиям меня сподвигли неприятные ощущения в области поясницы. От долгих стояний на церковных Богослужениях и постоянных выступлений на каблуках спина с возрастом давала о себе знать все больше и больше. И тут кто-то в разговоре мне обмолвился о подобной проблеме и реальном ее решении с помощью занятий пилатесем. Я решила возобновить тренировки. И вот прошёл уже почти год, как я регулярно, минимум раз, а так два раза в неделю занимаюсь пилатесом. Сейчас это уже происходит по-другому. С какой-то внутренней осознанностью что ли... Со спиной мне стало договариваться намного легче. Я наконец-то поняла, как ее разгружать, как снимать с неё нагрузку. И вообще стала наконец-то по-настоящему чувствовать своё тело. И эти ощущения мне дал именно пилатес. Всем хороших тренировок».

Максим Матвеев прокатился на метро: «Люблю кататься на метро. Очень перезагружает, отвлекает и... сосредотачивает». Павел Воля продемонстрировал страстный танец с Ляйсан Утяшевой: «На фото я танцую сильно лучше, чем на видео». Дима Билан подрабатывает синхронным переводчиком: «Немного переводчиком с китайского решил поработать, @yangge_ Гэша Шекспира на китайском читает, а я пытаюсь вспомнить Крылова)) !!!!! Вот же дает!)))».