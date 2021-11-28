27-28 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Минувший уикенд прошел для российских селебрити весьма насыщенно. Большинство провели выходные с семьей. Актер Павел Деревянко сводил в кафе старшую дочь Варвару от Дарьи Мясищевой, с которой он окончательно разошелся в 2020 году. Светлана Лобода поделилась кадрами совместного отдыха с мамой и дочерями Евангелиной и Тильдой.

Сергей Лазарев вместе с сыном и дочерью сейчас отдыхает в Абу-Даби. На свежих фото артист предстал в традиционном для этой страны наряде. Облачиться в него артисту пришлось, чтобы не оскорбить чувства верующих во время посещения одной известной мечети.

Виктория Дайнеко уже принарядила елку к Новому году, однако мысли у артистки непраздничные. Как признается певица в соцсетях, ей в скором времени предстоит решить, в какую школу отдать подросшую наследницу. Зато у Стеши Маликовой настроение уже свосем новогоднее.

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко похвастался снимками с зелеными копиями персонажей известного мультфильма. Эмин Агаларов и Никита Пресняков в честь Дня матери выложили архивные кадры, показав, как выглядели более десяти лет назад.

А дочь Юлии Началовой Вера Алдонина растрогала подписчиков, посвященным маме памятным видео. В ролике девушка объединила архивные фото с певицей из семейного альбома и сопроводила презентацию песней артистки.