27-28 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @borodylia/ Instagram
Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров отправились на выходные в солнечный Стамбул. Там возлюбленные замечательно провели время: гуляли, ходили по ресторанам и делали фотографии для своих личных блогов. Кроме того, как любительница турецких сериалов, телеведущая нашла возможность и сфотографировалась с любимыми актерами.
Валерия провела субботу в компании семьи. Певицу запечатлели с ее внучкой, и она сразу же опубликовала фото в своем блоге. «Когда дети росли, не было времени за ними пристально наблюдать, всё крутилась как белка в колесе в делах и заботах, как и все мамы, а сейчас есть возможность видеть малейшие изменения, процесс роста нашей внучки —это что - то невероятное. Селин —моя любовь, радость и огромное счастье», — нежно подписала снимок звезда.
Лариса Гузеева трогательно поздравила свою дочь с днем рождения. «Моя добрая, красивая, честная, талантливая, любимая девочка! Мечтай! Радуйся! Люби! Будь здорова! У тебя всё получится! Мама. Я рядом», — сопроводила комментарием праздничную публикацию телеведущая.
Ольга Бузова заинтриговала своих подписчиков. Знаменитость сообщила, что совсем скоро у нее будет фит с кем-то из очень популярных артистов. Ну что, признавайтесь, ждете?
А как вы провели выходные? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!