27-28 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия провела субботу в компании семьи. Певицу запечатлели с ее внучкой, и она сразу же опубликовала фото в своем блоге. «Когда дети росли, не было времени за ними пристально наблюдать, всё крутилась как белка в колесе в делах и заботах, как и все мамы, а сейчас есть возможность видеть малейшие изменения, процесс роста нашей внучки —это что - то невероятное. Селин —моя любовь, радость и огромное счастье», — нежно подписала снимок звезда.