О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Инна Маликова показала архивное фото с сыном после публикации снимка, на котором он взрослый, а она все так же молода: «Спасибо огромное, дорогие мои, за поздравления мне и Димочке. Ну и, судя по комментариям, необходим вещдок».

Дмитрий Маликов тоже поздравил сына Инны: «Племяшке сегодня 19) Димочка, твой успех и счастье — важная составляющая для нашей семьи, ты уж не подведи!»

Альбина Джанабаева решила таки разобрать елку: «Привет, дорогие, ну вот и настал грустный момент прощания с нашей красавицей, с ее волшебными огоньками и праздничной атмосферой, которую она нам дарила.... В этом году она была у нас особенная))), волшебная, с момента, как были включены гирлянды, мы их ни разу не выключили, она сверкала днем и ночью. Грустно прощаться... но, видимо, пора... у вас еще стоит елка или я одна такая осталась)))???? или оставлять до Китайского Нового года 16 февраля», — решила она посоветоваться с поклонниками.