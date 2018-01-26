О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ирина Шейк опубликовала горячее фото в кружевном боди. Настасья Самбурская поделилась идеей для забавных селфи.

Гном Гномыч рассказал стихотворение:

Белая берёза .. Есенин .. выучил 🙈

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)

Анна Седокова показала симпатичного сына: «Привет, девочки». Сергей Лазарев сделал фото с сыном и с «ушками».

Саша Савельева намекнула на то, что очень счастлива.

Алексей Воробьев поделился откровенной фотографией со своей девушкой: «Я вернулся домой...»

Ксения Собчак возмутилась репликами Рамзана Кадырова.

В поезде во Владимир посмотрела интервью Рамзана Кадырова - по-своему удивительное сочетание агрессии, лукавства и мужского шовинизма. С одной стороны - все любят главу Чечни, а если кто не любит - то западный агент или сумасшедший. С одной стороны знает каждую деталь из жизни своих оппонентов, с другой - никогда не знает, что с ними стало, куда же они пропадают. С одной стороны - "кто это, Ксения Собчак?" с другой - "я давно заблокировал ее в соцсетях". На этом фоне невозможно поверить его словам, что он "никогда не слышал о Титиеве". Рамзан Ахматович,вы говорите, что "никогда нельзя задевать честь и достоинство человека", а спустя минуту, говорите, что я "бегаю туда-сюда, не знаю под кого лечь".😳 Так принято в Чечне говорить о малознакомых женщинах? Или вы позволяете себе нарушать свои же декларации о чести и достоинстве, потому что чувствуете себя безнаказанным? Я «не бегаю», а езжу туда и сюда по всей нашей большой стране, в которой везде хочу добиться равного верховенства закона и гласности. Должны они быть превыше всего и в Чечне. Ну а слова ,что я просила "помириться" с Кадыровым и признавала, что "не права» - просто неправда. Некоторое время назад, я действительно просила о встрече с главой Чечни, чтобы обсудить с ним судьбу Оюба Титиева, если нужно - походатайствовать о его освобождении или изменении меры пресечения. Это была официальная просьба, переданная через представителя ЧР в Москве Бекхана Таймасханова,так как ни у меня ни у правозащитников Мемориала нет ни малейших иллюзий ,кто принимает такие решения.Кадыров во встрече отказал. Но я по-прежнему готова встречаться и с Кадыровым, и с кем угодно: свобода и справедливость для Оюба Титиева важнее моих разногласий с Кадыровым. Хотя они есть и очень глубокие. Невозможно слышать спокойно, как он говорит о моем покойном друге Борисе Немцове. Странно в двадцать первом веке в стране, где в конституции запрещена цензура, прописана свобода слова, вероисповедания и другие неотъемлемые права человека, слушать о комиссиях, разбирающих танцевальные номера артистов филармонии. Вот уж действительно - Коран выше конституции. Настолько выше, что Кадыров заявляет: "женщина не смогла бы управлять Чечней".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Инна Маликова показала архивное фото с сыном после публикации снимка, на котором он взрослый, а она все так же молода: «Спасибо огромное, дорогие мои, за поздравления мне и Димочке. Ну и, судя по комментариям, необходим вещдок».

Дмитрий Маликов тоже поздравил сына Инны: «Племяшке сегодня 19) Димочка, твой успех и счастье — важная составляющая для нашей семьи, ты уж не подведи!»

Альбина Джанабаева решила таки разобрать елку: «Привет, дорогие, ну вот и настал грустный момент прощания с нашей красавицей, с ее волшебными огоньками и праздничной атмосферой, которую она нам дарила.... В этом году она была у нас особенная))), волшебная, с момента, как были включены гирлянды, мы их ни разу не выключили, она сверкала днем и ночью. Грустно прощаться... но, видимо, пора... у вас еще стоит елка или я одна такая осталась)))???? или оставлять до Китайского Нового года 16 февраля», — решила она посоветоваться с поклонниками.

А вы уже убрали елку?

Фото: instagram