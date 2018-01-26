26 января: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
В поезде во Владимир посмотрела интервью Рамзана Кадырова - по-своему удивительное сочетание агрессии, лукавства и мужского шовинизма. С одной стороны - все любят главу Чечни, а если кто не любит - то западный агент или сумасшедший. С одной стороны знает каждую деталь из жизни своих оппонентов, с другой - никогда не знает, что с ними стало, куда же они пропадают. С одной стороны - "кто это, Ксения Собчак?" с другой - "я давно заблокировал ее в соцсетях". На этом фоне невозможно поверить его словам, что он "никогда не слышал о Титиеве". Рамзан Ахматович,вы говорите, что "никогда нельзя задевать честь и достоинство человека", а спустя минуту, говорите, что я "бегаю туда-сюда, не знаю под кого лечь".😳 Так принято в Чечне говорить о малознакомых женщинах? Или вы позволяете себе нарушать свои же декларации о чести и достоинстве, потому что чувствуете себя безнаказанным? Я «не бегаю», а езжу туда и сюда по всей нашей большой стране, в которой везде хочу добиться равного верховенства закона и гласности. Должны они быть превыше всего и в Чечне. Ну а слова ,что я просила "помириться" с Кадыровым и признавала, что "не права» - просто неправда. Некоторое время назад, я действительно просила о встрече с главой Чечни, чтобы обсудить с ним судьбу Оюба Титиева, если нужно - походатайствовать о его освобождении или изменении меры пресечения. Это была официальная просьба, переданная через представителя ЧР в Москве Бекхана Таймасханова,так как ни у меня ни у правозащитников Мемориала нет ни малейших иллюзий ,кто принимает такие решения.Кадыров во встрече отказал. Но я по-прежнему готова встречаться и с Кадыровым, и с кем угодно: свобода и справедливость для Оюба Титиева важнее моих разногласий с Кадыровым. Хотя они есть и очень глубокие. Невозможно слышать спокойно, как он говорит о моем покойном друге Борисе Немцове. Странно в двадцать первом веке в стране, где в конституции запрещена цензура, прописана свобода слова, вероисповедания и другие неотъемлемые права человека, слушать о комиссиях, разбирающих танцевальные номера артистов филармонии. Вот уж действительно - Коран выше конституции. Настолько выше, что Кадыров заявляет: "женщина не смогла бы управлять Чечней".