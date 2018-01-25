Инна Маликова нежно поздравила сына с днем рождения.

Этой ночью в блоге певицы Инны Маликовой появилась трогательная фотография с симпатичным юношей. «Не прошло и 19 лет... С Днем Рождения мой любимый сыночек», — написала она.

«Димусик-солнышко как повзрослел», «Какой красавец», «Мама как сестра сына», «Прекрасно выглядите! Как будто брат и сестра», «Даже не мог подумать, что у Вас такой взрослый сын, выглядите превосходно», «Инна, с днем рождения сына!!!! И какого: красивого, воспитанного, делового и позитивного!!!!! И очень любящего маму! Здоровья, Удачи, успеха, счастья, любви!!!!», «Какие вы красивые! Счастья и здоровья сынуле и маме», — отозвались подписчики.

Сын Дмитрий родился у Инны в браке с бизнесменом Владимиром Антоничуком. После окончания школы парень поступил в престижный кулинарный колледж во Франции и изучает основы менеджмента в Женевской бизнес-школе. «Все туда, в этот шоу-бизнес! Все, но только не он», — так обозначил он свою позицию.

Фото: instagram