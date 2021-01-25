25 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева призналась, что полюбила активный отдых, во время которого приходится много ходить, но одновременно удается насладиться живописными местами. Это, по ее словам, заряжает энергией на трудовые подвиги.

Евгений Плющенко рассказал, что спектакль «Нуреев» в Большом театре произвел на него и Яну Рудковскую неизгладимое впечатление.

Телеведущая Нелли Ермолаева рассказал подписчкам, что начала активно худеть. Для того, чтобы «сдуваться» буквально на глазах она отказалась от сладкого, мучного, алкоголя и стала пить много телой воды.