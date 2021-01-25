25 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/steshamalikova/
Дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала живописные кадры с берега океана. «Сколько драгоценных моментов мы упустили, уткнувшись в экран телефона? Я очень много, это и научило меня ценить то, что есть сейчас», — написала она в блоге.
Звезда КВН и Cjmedy Woman Наталья Медведева рассказала о своей спортивно-неспортивной жизни и показала забавные фото. «Сейчас все такие энергичные, постоянно что-то качают, куда-то бегут, плывут и еще рассказывают об этом, что иногда хочется подойти и сказать: "Успокойся, все хорошо, мы поняли. Иди, полежи". <...> Вообще, лет до 25 спортом я не интересовалась, в детстве родители ни в какие спортивные секции не отдавали, в студенствестве сама не ходила. И, конечно, сейчас я нахожусь не в самой выгодной для себя ситуации, мое тело просто кричит о помощи и иногда громко скрипит», — написала она в Instagram, признавшись, что начала заниматься, чтобы похудеть. А со временем нашла идеального тренера с индивидуальным подходом. Актриса также добавила, что раньше пыталась поддерживать себя в форме толко правильным питанием, но вскоре поняла: чтобы быть здоровой, надо шевелиться.
Орльга Бузова с размахом отметила 35-летие в кругу десятков знаменитых гостей. Об этом читайте в светской хронике на Passion.ru.
Избранница Сергея Жигунова Виктория Ворожбит рассказала, что у них в семье появился новый питомец — щенок Степаша.
Селин Дион поздравила старшего сына Рене-Чарльза с 20-летием. «Мне выпала честь услышать тебя впервые. Ты перевернул нашу жизнь. Трудно поврить, что уже прошло два десятилетия. Не переставай верить в себя, и я верю! И помни, что твой отец смотрит на тебя сверху и ведет по жизни. Мы очень сильно тебя любим», — анписала Селин в Instagram.
Маргарита Симоньян в День студента показала свои фото из юности.
Эмин Агаларов, которы души не чает во всех четверых детях, показал новое фото с Афиной.
А «танцующий миллионер» Джанлука Вакки позабавил подписчиков смешным видео.
Фигуристка Оксана Домнина поздравила своего партнера Максима Шабалина с днем рождения и показал фото начала их большого спортивного пути.
Мать Тимати Симона Юнусова призналась, что не может привыкнуть к хамству, на которое наталкивается в Сети. «Когда читаешь некоторых блогеров, которые говорят, что научились не обращать внимание на негатив в их сторону, понимаешь, что это чистой воды лукавство. Нормальному человеку не может быть все равно, просто со временем учишься менять свое отношение к "всезнайкам". Мне часто делают больно комментариями, но когда удается поймать такие моменты, понимаешь, что все делала не зря...», — подписала она фото с сыновьями и внучкой.
Вера Брежнева призналась, что полюбила активный отдых, во время которого приходится много ходить, но одновременно удается насладиться живописными местами. Это, по ее словам, заряжает энергией на трудовые подвиги.
Евгений Плющенко рассказал, что спектакль «Нуреев» в Большом театре произвел на него и Яну Рудковскую неизгладимое впечатление.
Телеведущая Нелли Ермолаева рассказал подписчкам, что начала активно худеть. Для того, чтобы «сдуваться» буквально на глазах она отказалась от сладкого, мучного, алкоголя и стала пить много телой воды.
Фото и видео: Instagram Нелли Ермолаевой, Евгения Плющенко, Веры Брежневой, Симоны Юнусовой, Оксаны Домниной, Джанлуки Вакки, Маргариты Симоньян, Эмина Агаларова, Селин Дион, виктории Ворожбит, Ольги Бузовой, Натальи Медведевой, Стефании Маликовой
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