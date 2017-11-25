25-26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Звезды в минувшие выходные публиковали фотографии своих мам и поздравляли их с Днем матери. Не стала исключением и Татьяна Навка, поделившаяся с подписчиками семейным снимком с мамой и дочкой.
Любовь Толкалина тоже показала маму и дочь, а затем продемонстрировала, как готовится к очередным съемкам.
Марьяныч всегда трюки выполнял сам. Что ж ... попробую сегодня уподобиться.... это - спец корсет... но не для каких то там хрю- му целей... а для полетов и падений.... и поэтому - стихи( или песня) кому как больше нравится- Каскадеры - парни славные. Плечи врасхлест, да зубы вразлет. Актеры да критики ищут, кто главные. А главный тот, кто в кадре не врет. Им, каскадерам, им бы в горы. Хоть под машиной, а хоть на ней. Им бы туда, где хлещут моторы Ревом труб и звоном цепей. Им бы взрывы - без перерыва. А вперерыве - пару прыжков, Что бы повыше, как-нибудь с крыши, Да без страховки и дураков. #ключвремени #какснимаетсякино
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)
Наталья Штурм тем временем скучает по лету и продолжает демонстрировать себя во всей красе.
У Виктории Бони счастливое и, судя по всему, теплое воскресенье, потому что она не в холодной Москве.
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)
Не забываем о Дне матери. Под вечер Кристина Орбакайте поделилась трогательным поздравлением от дочери Клавы. Очень мило.
Очень трогательный #деньматери 💖 И как же здорово, когда твои дети поздравляют тебя и ты тоже можешь обнять, прижаться к своей маме 👩❤️👩 Любви и понимания вам и вашим семьям 🙏🏻 @alla_orfey #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #клавдияземцова #моясемья #моидетимоярадость #крестнаямать #крестнаядочь
Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)
Марина Анисина поделилась успехами сына.
Наш мальчик осваивает дзюдо.Ещё один защитник будет у меня и Эвы.😂#маринаанисина #anisina #джигурда #миканжель#дзюдо #спорт
Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)
Пока вы отдыхали, Дмитрий Маликов кормил тигра.
«Мы так близки с тобой сейчас , как никогда в последний раз..» Зашел в клетку..😳😻💪 #смертельнаяопасность #преодолейсебя #поборисвойстрах #кошки
Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)
Анфиса Чехова посоветовала рожать чаще, больше и с удовольствием.
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)
Не знаете, как выглядит мама Алсу? Вот она.
Сердце каждой мамы – Сеточка из шрамов… Каждый плач ребенка – Крошечный рубец… Сбитые коленки, Кровь из пальца-венки…. Без таких отметок Нет у мам сердец… Кашель и ангина, Жар у дочки, сына… Точечки ветрянки, Ночи, что без сна… Кабинет зубного, Страх и слезки снова… Держит мама в сердце… Помнит все сполна… Первые обиды- Маленькие с виду… Только сердце мамы Чувствует их боль… С каждым новым шрамом Жарче сердце мамы… «Ты не бойся, крошка, Я всегда с тобой.» Солнышки взрослеют, Ссорятся, болеют… Постигают взрослой Жизни виражи… Но все так же мамы Собирают шрамы… Отпечатки боли … Острые ножи… Эта связь – как чудо, Держится повсюду… Половину боли Мама заберет… Если сможет – больше, Только бы подольше Сил ее хватило... Знать бы наперед… Если только надо, Мама будет рядом… Нужно – приголубит, Нужно – помолчит… Сердце каждой мамы Сеточка из шрамов… Но без этих шрамов Сердце не стучит… С днём Мамы!!!❤️❤️❤️
Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a)
А вот вам рецепт чая от Яны Рудковской, которая успевает все и даже больше.
Самый любимый чай моей мамы и всей нашей семьи в новой столовой -"трапезной", долго мы её строили и наконец-то достроили.... )Итак фирменный Облепиховый чай- 1,3 литра воды 3 веточки розмарина 1 палочка корицы 2 звездочки гвоздики 3-4 ложки облепихи Вскипятить в чайнике @bork_com до 100 градусов и не забыть красиво украсить , сегодня мне мне помогала сервировать и украшать стол -моя талантливейшая Лидочка @lidseventhouse , с которой мы воплощаем все наши безумные и креативные идеи в жизнь ) ps по многочисленным просьбам скоро будут основные блюда) 🍁 #рубрикамоизавтраки #backstageкрасивогозавтрака
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
Снова возвращаемся к Дню матери и хештегу #спасибомама. Поздравление для всех мам от Ольги Шелест. Не плакать!
У счастливых родителей растут счастливые дети! Моя личная теория:)) Мама, спасибо, что вы с папой растили нас с сестрой в любви и радости! Что научили воспринимать эту жизнь ярко и многогранно, ценить, то, что имеем, не завидовать, не сдаваться, быть сильными духом и полными любви!🙏🏽 Всероссийский флешмоб #спасибомама набирает обороты! Выкладывайте и вы свои видео - за что вы, благодарны своей маме💌
Публикация от Shelest Olga (@olgashelest)
Вера Брежнева предлагает принять участие в благотворительно аукционе и сделать приблежающиеся праздники по-настоящему добрыми и волшебными. Не только любуйтесь Верой, но и читайте, что она пишет. Это важно!
Уже больше 10ти лет я занимаюсь благотворительностью. Редко об этом рассказывая. Но иногда считаю важным сказать. Сегодня я рада вновь поддержать благотворительный аукцион @sos_by_lenaperminova ! Прямо сейчас любой желающий может сделать ставки и купить одно из моих любимых платьев, от невероятно талантливой @esterabnerofficial! ПЛАТЬЕ СОЗДАДУТ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС В НУЖНОМ РАЗМЕРЕ. ⚡ Все средства от продажи лота будут переданы на срочное лечение для малыша Марика Дущенко из Полтавы!!! Поможем малышу 🙏🙏🙏❤❤❤
Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)
У Елки выдался чудесный концерт. Поздравляем.
Это называется СЧАСТЬЕ! Вчера был настоящий квартирник)) спасибо вам огромное. Теперь мы уходим в горячий декабрь, потом в отпуск. А уже потом в репетиции, чтобы качественно повстречаться с вами в Крокусе 10 марта. Обняла и до встречи! Люблю, только тссссс)
Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger)
Фото: instagram