Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.

Звезды в минувшие выходные публиковали фотографии своих мам и поздравляли их с Днем матери. Не стала исключением и Татьяна Навка, поделившаяся с подписчиками семейным снимком с мамой и дочкой.

Любовь Толкалина тоже показала маму и дочь, а затем продемонстрировала, как готовится к очередным съемкам.