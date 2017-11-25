Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.

Звезды в минувшие выходные публиковали фотографии своих мам и поздравляли их с Днем матери. Не стала исключением и Татьяна Навка, поделившаяся с подписчиками семейным снимком с мамой и дочкой.

Любовь Толкалина тоже показала маму и дочь, а затем продемонстрировала, как готовится к очередным съемкам.

Марьяныч всегда трюки выполнял сам. Что ж ... попробую сегодня уподобиться.... это - спец корсет... но не для каких то там хрю- му целей... а для полетов и падений.... и поэтому - стихи( или песня) кому как больше нравится- Каскадеры - парни славные. Плечи врасхлест, да зубы вразлет. Актеры да критики ищут, кто главные. А главный тот, кто в кадре не врет. Им, каскадерам, им бы в горы. Хоть под машиной, а хоть на ней. Им бы туда, где хлещут моторы Ревом труб и звоном цепей. Им бы взрывы - без перерыва. А вперерыве - пару прыжков, Что бы повыше, как-нибудь с крыши, Да без страховки и дураков. #ключвремени #какснимаетсякино

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

Наталья Штурм тем временем скучает по лету и продолжает демонстрировать себя во всей красе.

У Виктории Бони счастливое и, судя по всему, теплое воскресенье, потому что она не в холодной Москве.

#happysunday ❤️

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Не забываем о Дне матери. Под вечер Кристина Орбакайте поделилась трогательным поздравлением от дочери Клавы. Очень мило.

Марина Анисина поделилась успехами сына.

Пока вы отдыхали, Дмитрий Маликов кормил тигра.

Анфиса Чехова посоветовала рожать чаще, больше и с удовольствием.

С Днём матери!!! ❤️❤️❤️

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Не знаете, как выглядит мама Алсу? Вот она.

Сердце каждой мамы – Сеточка из шрамов… Каждый плач ребенка – Крошечный  рубец… Сбитые коленки,  Кровь из пальца-венки…. Без таких отметок Нет у мам сердец… Кашель и ангина, Жар у дочки, сына… Точечки ветрянки, Ночи, что без сна… Кабинет зубного, Страх и слезки снова… Держит мама в сердце… Помнит все сполна… Первые обиды- Маленькие с виду… Только сердце мамы Чувствует их боль… С каждым новым шрамом Жарче сердце мамы… «Ты не бойся, крошка, Я всегда с тобой.» Солнышки взрослеют, Ссорятся, болеют… Постигают взрослой Жизни виражи… Но все так же мамы Собирают шрамы… Отпечатки боли … Острые ножи… Эта связь – как чудо, Держится повсюду… Половину боли Мама заберет… Если сможет – больше, Только бы подольше Сил ее хватило... Знать бы наперед… Если только надо, Мама будет рядом… Нужно – приголубит, Нужно – помолчит… Сердце каждой мамы Сеточка из шрамов… Но без этих шрамов Сердце не стучит… С днём Мамы!!!❤️❤️❤️

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a)

А вот вам рецепт чая от Яны Рудковской, которая успевает все и даже больше.

Самый любимый чай моей мамы и всей нашей семьи в новой столовой -"трапезной", долго мы её строили и наконец-то достроили.... )Итак фирменный Облепиховый чай- 1,3 литра воды 3 веточки розмарина 1 палочка корицы 2 звездочки гвоздики 3-4 ложки облепихи Вскипятить в чайнике @bork_com до 100 градусов и не забыть красиво украсить , сегодня мне мне помогала сервировать и украшать стол -моя талантливейшая Лидочка @lidseventhouse , с которой мы воплощаем все наши безумные и креативные идеи в жизнь ) ps по многочисленным просьбам скоро будут основные блюда) 🍁 #рубрикамоизавтраки #backstageкрасивогозавтрака

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Снова возвращаемся к Дню матери и хештегу #спасибомама. Поздравление для всех мам от Ольги Шелест. Не плакать!

У счастливых родителей растут счастливые дети! Моя личная теория:)) Мама, спасибо, что вы с папой растили нас с сестрой в любви и радости! Что научили воспринимать эту жизнь ярко и многогранно, ценить, то, что имеем, не завидовать, не сдаваться, быть сильными духом и полными любви!🙏🏽 Всероссийский флешмоб #спасибомама набирает обороты! Выкладывайте и вы свои видео - за что вы, благодарны своей маме💌

Публикация от Shelest Olga (@olgashelest)

Вера Брежнева предлагает принять участие в благотворительно аукционе и сделать приблежающиеся праздники по-настоящему добрыми и волшебными. Не только любуйтесь Верой, но и читайте, что она пишет. Это важно!

Уже больше 10ти лет я занимаюсь благотворительностью. Редко об этом рассказывая. Но иногда считаю важным сказать. Сегодня я рада вновь поддержать благотворительный аукцион @sos_by_lenaperminova ! Прямо сейчас любой желающий может сделать ставки и купить одно из моих любимых платьев, от невероятно талантливой @esterabnerofficial! ПЛАТЬЕ СОЗДАДУТ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС В НУЖНОМ РАЗМЕРЕ. ⚡ Все средства от продажи лота будут переданы на срочное лечение для малыша Марика Дущенко из Полтавы!!! Поможем малышу 🙏🙏🙏❤❤❤

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)

У Елки выдался чудесный концерт. Поздравляем.

Фото: instagram