24 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/klimovagram/
Екатерина Климова в бежевой шляпе и элегантном голубом пальто побывала на речной прогулке в Москве. Актриса сделала снимки, которыми балуются многие туристы, держа какой-то объект на ладошке. У Климовой это был красивый храм.
Наталия Орейро все больше общается с подписчиками. И сегодня она поинтересовалась у российских поклонников, есть ли у них мечты. Публикацию в социальной сети звезда «Дикого ангела сопроводила «легкими» фото без макияжа.
Возлюбленный Саши Бортич Евгений Савельев поздравил ее с 26-летием и показал нежное фото с именинницей и их маленьким сыном Александром. «С днем рождения, самая красивая и нежная принцесса на свете», — поздравил он Сашу.
Звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович показала, как выглядит через 7 дней после родов и рассказала о буднях молодой мамочки (у нее родился второй ребенок). «Привет бессонные ночи, синяки под глазами и диета для кормящих», — написала она в микроблоге.
Саша Савельева устроила для мужа Кирилла Сафонова веселую поездку в машине, задорно спев перед камерой.
Светлана Устинова побывала в туристической деревне Верхние Мандроги в Ленинградской области и примерила национальные костюмы.
Пелагея поделилась с подписчиками красивым фото в концертном костюме. Их для певицы придумывает и шьет ее мама.
Дарья Повереннова взяла у дочери и зятя «напрокат» таксу, чтобы погулять с ней по Москве и попозировать для красивых фото. Сама она не решится завести собаку: «Очень хлопотно и ответственно», — призналась актриса.
Томас Невергрин и его супруга Валерия Жидкова отметили деревянную свадьбу — 5 лет после похода в загс. В Instagram датского певца, прочно осевшего в России, появилось красивое фото со свадьбы.
Тина Канделаки и Сергей Шнуров устроили шуточную фотосессию, а Мария Горбань показала нежные фото с супругом.
Шикарная Ирина Безрукова позировала в вечернем переливающемся платье и рассуждала о судьбе женщин. «Есть такое утверждение, что русская женщина и коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вы согласны с этим? Мне кажется, что все это должен делать мужчина. А женщина может его вдохновлять и восхищаться его победами. И истинная сила женщины кроется в мудрости, в нежности, кротости, мягкости и принятии, а никак не в мужских поступках», — поделилась она мыслями в социальной сети.
Анна Михалкова показала, как выглядит в костюме полицейского.
Анфиса Чехова опубликовала в микроблоге фото из Каппадокии, где сфотографировалась на фоне десятков летающих воздушных шаров.
Выпускница «Фабрики звезд» Алекса сообщила, что собирается замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева и похвасталась помолвочным кольцом.
Фото и видео: Instagram Алексы, Анны Михалковой, Саши Савельевой, Евгения Савельева, Анфисы Чеховой, Дарьи Поверенновой, Наталии Орейро, Екатерины Климовой, Марии Горбань, Ирины Безруковой, Тины Канделаки, Томаса Невергрина, Пелагеи, Валерии Федорович, Светланы Бондарчук
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