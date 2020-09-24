24 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Климова в бежевой шляпе и элегантном голубом пальто побывала на речной прогулке в Москве. Актриса сделала снимки, которыми балуются многие туристы, держа какой-то объект на ладошке. У Климовой это был красивый храм.

Наталия Орейро все больше общается с подписчиками. И сегодня она поинтересовалась у российских поклонников, есть ли у них мечты. Публикацию в социальной сети звезда «Дикого ангела сопроводила «легкими» фото без макияжа.

Возлюбленный Саши Бортич Евгений Савельев поздравил ее с 26-летием и показал нежное фото с именинницей и их маленьким сыном Александром. «С днем рождения, самая красивая и нежная принцесса на свете», — поздравил он Сашу.