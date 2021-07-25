24-25 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Но, кроме желания веселиться дни напролет, опытная мама Наталья Подольская, которая сейчас отдыхает с мужем и сыновьями в Греции, советует к отдыху подходить с умом и заранее все продумывать, чтобы в самый неудобный момент неприятности не застали вас врасплох: «И путешествовать не стоит бояться . Главное все продумать и быть настроенной на то , что ВСЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО», — уверила подписчиков артистка.