24-25 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Июль почти подошел к концу, а это значит, что впереди еще целый месяц жаркого лета и ярких событий. Российские звезды не забывают об этом и наслаждаются каждым днем: кто посещает летние веранды в столице, как Алика Смехова, а кто— отправляется в путешествие с друзьями-блогерами, как это сделала Маша Миногарова и Настя Ивлеева.
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Фото: Личный Instagram @glukozamusic
А в доме Максима Галкина и Аллы Борисовны, по прежнему, много детского смеха и бесконечная череда развлечений для детей и внучки пары. Сегодня они отправились на вечеринку: «Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу Всем желают отличного настроения!», — подписал обаятельные фото Максим Галкин.
Светлана Бондарчук с супругом и его дочерью от первого брака, Юной, продолжают путешествие по России, красоты Калининграда и близкие друзья рядом, наводят на философские мысли: «Доброе воспитание как раз есть то, из чего возникает все добро на свете. И.К.», — поделилась цитатой она.
Главное, даже на ленивом пляжном отдыхе выглядеть стильно — этому можно смело учиться у Глюкозы и Веры Брежневой. А если вы отдыхаете с детьми — запаситесь детской непосредственностью и умением наслаждаться жизнью, как Агата Муцениеце и Анастасия Решетова.
Но, кроме желания веселиться дни напролет, опытная мама Наталья Подольская, которая сейчас отдыхает с мужем и сыновьями в Греции, советует к отдыху подходить с умом и заранее все продумывать, чтобы в самый неудобный момент неприятности не застали вас врасплох: «И путешествовать не стоит бояться . Главное все продумать и быть настроенной на то , что ВСЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО», — уверила подписчиков артистка.
С таким настроем, звезды подарят нам еще много красочных снимков и разделят с нами не одно яркое впечатление и событие. Как, например Стас Михайлов и его супруга Инна, которые вчера, на греческом побережье, отпраздновали свадьбу старшего сына, 28-летнего Андрея.
Фото и видео: Instagram
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